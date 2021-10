Le Google Pixel 6 débarque le 19 octobre

Les Pixel 6 et 6 Pro font l’objet de nombreuses rumeurs – à tel point que Google a décidé de révéler de nombreux détails à leur sujet cet été, en plus de parler du Pixel 5a.

Désormais, c’est officiel un événement pour lancer officiellement les téléphones aura bientôt lieu. Selon Google, « le 19 octobre, nous vous présentons officiellement Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les téléphones Google entièrement repensés. Alimentés par Tensor, la première puce mobile personnalisée de Google, ils sont rapides, intelligents et sécurisés. Et ils s’adaptent pour vous.”

Nous savons que ces nouveaux Pixels fonctionneront sous Android 12 et auront un nouveau design vraiment réussi avec une barre à l’arrière pour abriter la nouvelle configuration de l’appareil photo. Les combinés Pro seront en gris, or et argent, mais il existe des options colorées côté Pixel 6. Mais surtout, ces nouveaux Pixel utiliseront une puce Google personnalisée, que Google appelle Tensor, suivant ainsi la voie d’Apple en concevant ses propres processeurs pour alimenter ses propres appareils.

Les rumeurs persistantes suggèrent également un Pixel pliable, et bien qu’il soit probablement trop tôt pour cela, nous espérons un avant-goût de 2022 lors de cet event.