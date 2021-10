Le dernier vélo électrique de VanMoof est assez rapide pour que vous faire flasher à Paris

VanMoof fabrique certains de nos vélos électriques préférés, mais aucun n’est assez rapide pour déranger un vainqueur du Tour de France. Cela change avec le VanMoof V : équipé d’un moteur électrique de 1 kW qui entraîne les deux roues, le modèle haut de gamme atteint les 50 km/h. En plus de déclencher des radars sur votre circuit Strava, ce vélo ultra rapide met en vedette toutes les technologies familières aux pilotes de S3 et X3 – y compris les vitesses automatiques, Turbo Boost et un Kick Lock antivol.

Tandis que le cadre en aluminium sera suffisamment robuste pour tenir la distance, la suspension intégrale à l’avant et à l’arrière signifient que les pavés ne devraient pas secouer votre corps élégant. Envie d’améliorer votre rythme ? VanMoof ne porte pas encore le maillot jaune : le V est toujours en développement, avec des livraisons attendues à partir de fin 2022. Vous pouvez réserver votre place dans la liste d’attente aujourd’hui (en payant !) mais vous aurez peut-être besoin d’un chèque de vainqueur d’étape pour réellement acheter ce vélo : attendez-vous à ce que ce nouveau modèle coûte plus de 3000 €.