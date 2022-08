Le dernier duo de moniteurs de jeu d’Alienware se concentre sur la vitesse

Admettez-le, joueurs : nous avons tous utilisé la vieille excuse “mon matériel était trop lent” pour ne pas repérer les ennemis à temps. Eh bien, vous ne pourrez plus vous en sortir une fois que l’un des deux nouveaux moniteurs d’Alienware atterrira sur votre bureau. Les AW2523HF 25 pouces et AW2723DF 27 pouces promettent des taux de rafraîchissement très élevés et une synchronisation adaptative. Ces modèles 25 pouces adaptés aux sports électroniques et 27 pouces axés sur le style atterrissent avec d’énormes taux de rafraîchissement variables

L’AW2523HF est le plus centré sur l’esport de la paire, avec une base hexagonale qui prend moins de place sur un bureau – libérant de l’espace pour un tapis de souris massif ou pour incliner votre clavier à des angles toujours plus extrêmes. Le réglage de la rotation, du pivotement, de la hauteur et de l’inclinaison couvre toutes les bases en matière d’ergonomie.Il est doté d’un écran Full HD IPS qui culmine à 360 Hz ultra-rapide, avec AMD FreeSync Premium et VESA AdaptiveSync pour éliminer les déchirures. Attendez-vous à jusqu’à 400 nits de luminosité maximale et à la prise en charge de la lecture vidéo HDR10. En termes de connectivité, les deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4 à l’arrière sont reliés par un hub USB3 et deux ports 3,5 mm.

Alienware a également intensifié ses efforts environnementaux, en utilisant au moins 25 % de plastique post-consommation par rapport aux efforts précédents.

Agrandir avec l’AW2723DF vous offre un panneau IPS de résolution QHD avec un taux de rafraîchissement natif de 240 Hz, mais vous pouvez l’augmenter à 280 Hz avec l’overclocking. Il est doté de la technologie de synchronisation adaptative supérieure AND FreeSync Premium Pro, ainsi que de Nvidia G-Sync, afin que les joueurs sur PC des deux côtés puissent se débrouiller en douceur. Il couvre 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et obtient la certification DisplayHDR 600 de l’organisme industriel VESA.

Il a un design plus jazzé, avec des cadres d’écran beaucoup plus fins. Attendez-vous à une gestion des câbles intégrée, un support de casque intégré et un support entièrement réglable. Naturellement, il y a aussi un éclairage RVB intégré.

L’AW2523HF sera mis en vente à partir de début septembre pour environ 400 €. Il sera suivi par l’AW2723DF début octobre et vous coûtera environ 500 €. Les deux seront disponibles sur le site Web d’Alienware.