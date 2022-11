Le bois rencontre le sans fil pour les derniers casques d’Audio-Technica

Soixante ans, c’est une étape qui mérite d’être célébrée – c’est exactement ce que fait Audio Technica avec son tout nouveau casque sans fil. L’ATH-WB2022 arbore une finition entièrement en bois, réservé aux modèles les plus haut de gamme de la firme japonaise. Il rejoint le tourne-disque portable Sound Burger récemment relancé et l’ AT-MC2022 à tirage limité.

Le mélange d’érable flammé massif, de noyer et d’acajou d’Audio Technica est apparemment idéal pour absorber les vibrations indésirables, permettant aux pilotes de 45 mm nouvellement conçus d’offrir une « qualité sonore de niveau studio », tandis que les oreillettes et le bandeau enveloppés d’alcantara offrent un confort luxueux au porter.

Ce casque ne lésine pas sur les extras utiles comme les boutons sur l’oreille pour les commandes de musique et de volume, la désactivation du microphone intégré (pratique pour les appels vocaux) et le réveil de l’assistant vocal de votre téléphone. Il se passe aussi beaucoup de choses à l’intérieur, avec un DAC ESS ES9038Q2M et une batterie séparée alimentant chaque canal, pour un équilibre gauche-droite complètement indépendant qui n’est pas affecté par la diaphonie. Il peut lire le sans fil 24 bits/96 kHz à l’aide du codec Bluetooth LDAC, ou câblé via USB. Ce dernier vous permet de continuer à écouter même une fois la batterie épuisées. Comptez jusqu’à neuf heures d’autonomie.

Ce casque ultra-exclusif vous coûtera 3 000 € lorsqu’il sera mis en vente au début de l’année prochaine, directement sur le site Web d’Audio Technica. Seul un nombre limité sera produit, et Audio Technica ne dit pas exactement combien.

Chaque paire est livrée avec un étui robuste conçu avec l’aide de Zero Halliburton, la société qui fabriquait les bagages lunaires d’Apollo 11 pour ramener les roches lunaires sur terre.