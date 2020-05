Le Black Shark 3 est désormais disponible en Europe

Est-ce bien raisonnable ? Non ! Le Black Shark 3, premier smartphone gaming 5G au monde, est équipé de Snapdragon 865 SoC, d’un système de refroidissement liquide innovant appelé “Sandwich”, de gâchettes uniques (ou “Master Triggers”) sur le bord du téléphone et d’un écran de résolution 2K ;

Il est disponible en pré-commande sur le site officiel de Black Shark depuis le 8 mai.

Seul le Black Shark 3 Pro dispose de gâchettes au design mécanique. Les gâchettes rétractables s’afficheront sur chaque bord et pourront être personnalisées en tant que raccourcis. Ce nouveau design est un véritable avantage dans de multiples jeux et représente une toute nouvelle étape dans le niveau de jeu sur mobile gaming. Avec une version 3.0 du Master Touch, le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro offrent 4 capteurs sensibles à la pression, qui permettent d’augmenter la zone de pression de 48 % par rapport à la version précédente.



Avec un taux d’activation tactile de 270 Hz, le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro disposent de la latence tactile la plus faible, soit 24 ms, battant de nouveau le record mondial. L’écran sensible et la faible latence permettent des réactions plus rapides et des victoires prometteuses. Black Shark conserve ainsi encore son statut d’acteur pionnier du smartphone gaming. Enfin, le moteur à linéarité horizontale du Black Shark 3 améliore considérablement l’expérience tactile. Les vibrations s’adaptent aux différents scénarios de jeu et ajoutent une nouvelle dimension au jeu sur mobile.



Le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro sont les premiers mobiles gaming au monde à disposer d’une double batterie. Via ces deux batteries, la vitesse de charge s’avère être ultra-rapide, atteignant 65W, tandis que la décharge en parallèle permet une durée de vie de la batterie plus longue et à performance égale sur la durée. Les résultats des tests de R&D démontrent qu’avec la batterie de 4 720 mAh du Black Shark 3 et la batterie de 5000 mAh du Black Shark 3 Pro, seulement 12 minutes sont nécessaires pour une charge à 50 % et 38 minutes pour une charge complète.

La pré-commande du Black Shark 3 (Midnight Black 8+128G) sera disponible sur le site officiel de Black Shark et sur Gearbest au tarif de 599 €.

Le flagship sera également disponible sur Amazon.fr à partir du 18 mai 2020.

Le Black Shark 3 (12+256GB) sera disponible fin mai au tarif de 729 €.

Le Black Shark 3 Pro (12+256GB) sera disponible début juin, au tarif de 899 €.