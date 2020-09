Laurent Perrier revisite le Grand Siècle avec une édition limitée Soleil

Grand Siècle, tel est le surnom du siècle du Roi-Soleil, Louis XIV, symbole de l’apogée de l’art de vivre à la française. C’est aussi le nom choisi par Bernard de Nonancourt, sur les conseils du Général de Gaulle, pour la cuvée prestige de Champagne Laurent-Perrier, lancée en 1959. Le summum de l’art de l’assemblage en Champagne, un ssemblage de cépages, le Chardonnay majoritairement et le Pinot Noir.

Grand Siècle recrée l’année parfaite, à chaque nouvelle itération. Laurent-Perrier a, depuis 1959, lancé 24 itérations de Grand Siècle qui chaque fois perpétuent ce vin au style unique en Champagne.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Laurent-Perrier propose aux hédonistes, amoureux du champagne et des arts de la table, la robe « Soleil ». Nouveau rituel de service qui sublime le vin, cette parure où le flacon resplendit d’un nouvel éclat n’est autre que le miroir du vin, de sa couleur or pâle et de sa fine effervescence. Ultime expression de notre exigence de qualité, cette édition limitée est un pont entre le classicisme du grand siècle et la modernité.

Édition limitée Soleil Laurent-Perrier, 160 €

Disponible en exclusivité au Publicis drugstore à partir d’octobre 2020.