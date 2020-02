L’Amazon Echo Show 8 débarque en France

Amazon annonce aujourd’hui le lancement d’Echo Show 8 en France.

Avec son écran HD de 8 pouces, un son stéréo riche, ainsi qu’un cache-caméra intégré, Echo Show 8 est l’écran connecté Amazon le plus polyvalent à ce jour pour 129,99 €.

Pour en profiter pleinement, demandez simplement à Alexa de diffuser vos épisodes préférés de La fabuleuse Mme Maisel ou Star Trek : Picard sur Prime Video, partez à la découverte de la sophrologie et relaxez-vous avec la Skill Un Nouveau Souffle, cuisinez avec l’aide de Marmiton, regardez l’actualité sur LCI ou BFM TV et testez vos connaissances avec La Question France Info, plongez-vous dans un jeu en famille autour des Aventuriers du Rail ou du Mille Bornes, amusez-vous à retrouver les titres de films à travers des extraits sur Ciné Quizz, vérifiez votre niveau en culture générale avec Le Quiz à 100 Balles ou bien encore, écoutez des comptines avec vos enfants sur Mon Jardin Musical.

Avec un écran HD de 8 pouces et un son stéréo riche, Alexa peut vous aider à gérer votre journée d’un seul coup d’œil. Demandez à Alexa de vous montrer des séries, des films ou les actualités. De la même manière, écoutez des chansons, des stations de radio, des podcasts et des livres audio. Appelez vos amis et les membres de votre famille qui possèdent l’application Alexa ou un appareil Echo. Faites des annonces sur d’autres appareils chez vous.

Contrôlez vos informations personnelles avec le bouton Micro/Caméra (marche/arrêt) ou le cache-caméra intégré. Gérez vos appareils compatibles avec la commande vocale ou simplement via l’écran. Demandez à Alexa de diffuser les images provenant de vos caméras de sécurité, de contrôler les lumières ou de régler les thermostats. Affichez vos albums photos depuis Amazon Photos. Personnalisez votre écran d’accueil. Créez des routines matinales pour bien commencer votre journée.

Echo Show 8 est disponible en pré-commande dès aujourd’hui, en noir ou en blanc, pour une livraison à partir du 26 février 2020, au prix de 129,99 €.

amazon.fr/echoshow8