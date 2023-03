La Sonos Era 100 vient succéder à la Sonos One

L’Era 100 apporte une qualité sonore améliorée aux petites fêtes et aux bureaux

Sonos inaugure une nouvelle ère, avec l’Era 100 à 79 € pour remplacer ae Sonos One, qui en est à sa deuxième génération depuis un certain temps maintenant, également rejoint par la One SL qui était fondamentalement la même chose sans prise en charge de la voix assistants.

La prise en charge Bluetooth est une nouveauté cette fois-ci, vous n’êtes donc plus limité aux sources Wi-Fi telles qu’Amazon, Apple et Spotify – cela aura un attrait plus large en conséquence. L’AirPlay 2 d’Apple est toujours présent si vous préférez l’utiliser avec les appareils Apple.

Il n’a pas d’audio spatial mais a deux tweeters inclinés pour de meilleures performances stéréo, un mid-woofer 25% plus grand et trois amplis de classe D pour tout alimenter. Encore une fois, il est compatible avec Trueplay pour optimiser l’égaliseur et obtenir le bon son pour votre pièce. Utilement, cela fonctionne maintenant sur Android ainsi que sur iOS.

Il y a aussi un nouveau curseur de volume capacitif sur le dessus de l’appareil, ainsi que d’autres commandes standard pour mettre en pause, jouer et appeler l’assistant vocal.

En parlant de cela, Sonos Voice Control est pris en charge, tout comme Amazon Alexa. Vous pouvez brancher directement une source telle qu’une platine avec un adaptateur disponible séparément (le connecteur réel sur le haut-parleur lui-même est USB-C). Une fois de plus, vous pouvez coupler en stéréo un duo d’Era 100 ensemble.

L’Era 100 est rejoint par l’Era 300 et les deux sont disponibles à la fin du mois. Le modèle Era 300 semble être conçu comme un successeur du Sonos Play:3 perdu depuis longtemps plutôt que comme une menace pour la Sonos 5, qui reste dans la gamme. Cependant, elle aura sûrement un successeur à un moment donné bientôt.