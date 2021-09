La Smart Soundbar 900 de Bose mise sur Dolby Atmos

La saison des barres de son est ouverte et le nouveau produit phare de Bose s’appuie sur la Smart Soundbar 700 sortie avant elle en y ajoutant une prise en charge complète de Dolby Atmos. Les configurations de son surround invisibles font fureur en ce moment, et Bose estime que sa technologie PhaseGuide améliore la diffusion du son « en surbrillance » des barres de son Atmos rivales en épinglant également avec précision le son à droite et à gauche où vous vous attendez à voir des haut-parleurs.

Si vous ne regardez pas de contenu Atmos, la barre de son prend le relais et utilise la technologie spatiale maison pour maintenir un effet de son surround au-dessus et autour de vous. La prise en charge HDMI eARC de la Smart Soundbar 900 vous permet de la connecter à votre téléviseur à l’aide d’un seul câble, et tout le reste est caché dans un boîtier noir. Compatible Wi-Fi et Bluetooth, elle est aussi compatible avec Google Assistant et Alexa pour le contrôle vocal, ainsi qu’avec Spotify Connect, AirPlay 2 et le reste de la gamme de haut-parleurs intelligents de Bose pour la diffusion de musique. Vous pouvez également ajouter des modules de basses Bose et des haut-parleurs arrière pour un son plus puissant, tandis que les écouteurs QuietComfort 45 récemment annoncés peuvent se connecter sans fil si vous avez besoin de réduire le bruit. Conçu pour s’asseoir sous des téléviseurs de 50 pouces ou plus, le Bose Smart Soundbar 900 à environ 900 € est disponible en pré-commande maintenant