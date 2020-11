La pizza la moins chère et la plus gourmande de Paris disponible à emporter

Avec des adresses dans tout Paris, Dorr Paris et ses restaurants italiens offrent la possibilité à ses clients de venir chercher leurs pizzas préférées en bas de chez eux, dans une des 6 adresses parisiennes. Le Click & Collect permet aux plus gourmands de se faire plaisir, même en confinement, avec un retrait des commandes à partir de 11h en restaurant. Les établissements proposent une offre de pizzas complète et variée, à retrouver directement en ligne.

Les commandes peuvent être effectuée à l’avance par téléphone, ou préparées à la minute sur place directement.

Au menu, par exemple :

Vraie margherita 7 balles à emporter (v) – 7 €

La vraie taille de 26cm, la vraie garniture et le vrai prix comme en Italie ! Cuisson au four à bois Marana 450°C. What else ?

Big pizza blanche aux champis – 8 €

Base blanche mozza DOP fior di latte « Sabelli », champis, basilic frais

Vente à emporter

Disponible dans toutes les adresses Parisiennes

De 11h à 14h30 et de 17h à 21h

Les adresses :

• The Brooklyn Pizzeria – 33 Boulevard Beaumarchais, 75003 Paris – 01 48 87 98 92

• Broadway Caffe – 112 Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris – 01 43 20 71 01

• Madison Caffe – 10 Chaussée de la Muette, 75016 Paris – 01 45 03 14 84

• The Little Italy – 5 Place Clichy, 75017 Paris – 01 42 93 61 34

• Manhattan Terrazza – 107 avenue de Villiers, 75017 Paris – 01 47 63 32 77

• Bronx Pizzeria – 275 Boulevard Pereire, 75017 Paris – 01 45 74 33 32