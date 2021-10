La manette Revolution X sera disponible le 13 octobre en Europe

Le Revolution X Pro Controller pour Xbox Series X|S, Xbox One et Windows PC est disponible en précommande dès aujourd’hui sur nacongaming.com

NACON est heureux d’annoncer que le Revolution X Pro Controller, manette filaire officielle dédiée à la compétition sur Xbox, sera disponible le 13 octobre prochain en Europe. Elle est actuellement disponible en précommande au prix public conseillé de 109.90 euros.

Réputé pour la qualité de ses manettes, NACON s’est appuyé sur son expertise et les retours de sa communauté de joueurs pour créer la Revolution X, destinée aux joueurs compétitifs Xbox SeriesX|S, Xbox One et Windows PC. Après un long travail de développement en collaboration avec Microsoft, NACON donne ainsi naissance à sa première manette eSports sur console de dernière génération, proposant de nouvelles fonctionnalités et repoussant les limites de la personnalisation avec une application dédiée extrêmement complète.

Le design du Revolution X Pro Controller apporte confort et réactivité aux joueurs les plus compétitifs. Sa structure robuste accueille toutes les fonctionnalités d’une manette Xbox tel que le nouveau bouton Share, des gâchettes à retours haptiques ou encore une prise casque optimisée pour le chat vocal. Au cœur du savoir-faire de NACON, les deux joysticks de la Revolution X ont la particularité d’offrir une amplitude ajustable à la volée grâce aux différentes bases fournies.

Plusieurs têtes de joysticks concaves et convexes sont également incluses pour s’adapter à tous les styles de jeu.

A l’arrière de la manette, 4 boutons de raccourcis à l’ergonomie optimisée donnent un avantage compétitif en jeu, tandis que le grip texturé sur les poignées offre une stabilité parfaite même après une longue utilisation. Dissimulés dans les poignées, deux compartiments permettent d’accueillir les poids additionnels fournis pour une prise en main sur-mesure. La manette Revolution X, l’ensemble de ses accessoires et son câble détachable de 3 mètres (USB-C) se rangent et se transportent facilement grâce à la pochette incluse.

Disponible directement depuis le Microsoft Store pour consoles Xbox ou Windows PC, l’application dédiée Revolution X révèle le potentiel de la manette. A travers une interface complète et facile d’utilisation, les joueurs ont accès à une multitude d’options de personnalisation pour la création de leurs profils de jeu : mapping complet des boutons, attribution des raccourcis, courbe de réponse et zone morte des deux joysticks, sensibilité des gâchettes, inversion de l’axe des joysticks, Dpad 4 ou 8 directions, réglages des 4 moteurs de vibration ou encore effets lumineuxdu joystick droit. Réglez directement chacun des paramètres ou optez pour les différents presetsproposés par NACON pour convenir à votre type de jeu. Jusqu’à 4 profils peuvent être enregistrés dans la mémoire interne du Revolution X Pro Controller.

Pour une immersion totale dans vos univers favoris, NACON s’associe à Dolby Atmos et permet à tous les possesseurs de la Revolution X de profiter de la technologie Dolby Atmos for Headphones. Branchez simplement votre manette Revolution X à votre console Xbox Series X|S, Xbox One ou à votre PC pour activer la puissance du son spatial Dolby Atmos avec n’importe quel casque stéréo, filaire ou sans-fil (installation de l’App Dolby Atmos requise).

En plus du Dolby Atmos for Headphones, l’application Revolution X comprend un menu audio complémentaire permettant d’ajuster l’équaliseur selon le type de jeu pratiqué et le gain audio du microphone, ou d’activer l’annulation des bruits ambiants pour le chat.

La manette NACON Revolution X sortira en Europe le 13 octobre au prix public conseillé de 109.90 euros. Précommandez ici