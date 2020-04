La Chaise Française lance La Lampe Solidaire

Depuis le début du confinement, de nombreux secteurs de l’économie française sont à l’arrêt : « Il y a trois semaines nos revendeurs ont fermé, nos fabricants ont stoppé leurs activités et notre e-shop s’est arrêté. Comme tous, nous étions démunis face à la situation » explique Bartolomé Lenoir, cofondateur de La Chaise Française, start-up spécialisée dans le mobilier Made in France fondée en 2017.

Après de nombreux échanges avec ses partenaires, et pour rester fidèle à l’ADN de départ, à savoir le maintien des savoir-faire en France, il décide avec ses associés Jean-Baptiste Chancerelle et Hector de Bartillat, de lancer Pétrolette, la lampe solidaire, vendue en précommande à partir du mercredi 8 avril.

La précommande permet aux fabricants de toucher immédiatement des fonds et ainsi de survivre à cette crise. C’est un outil économique puissant de soutien aux entreprises du Made in France, car il leur donne les moyens de faire face aux problèmes de trésorerie qu’elles rencontrent, puis d’être en mesure de redémarrer leur activité dès la fin du confinement. Plus de 25 partenaires partout en France (revendeurs indépendants, architectes, blogueurs…) soutiennent l’opération.



Les ventes de La Lampe Solidaire permettront aussi de récolter des fonds pour les soignants des EHPAD : « Après avoir payé nos fabricants au prix juste, nous nous sommes également posé la question des bénéfices en ces temps difficiles. Nous ne pouvions pas un instant envisager de profiter de la crise. Nous avons donc décidé avec tous nos partenaires mobilisés de reverser les bénéfices de l’opération à l’association “Les Blouses Roses” qui vient en aide aux Ehpad. » Les lampes achetées en précommande seront fabriquées et livrées dès la fin du confinement.

https://lachaisefrancaise.fr/fr/pre-commande/lalampesolidaire