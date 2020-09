La Cantina de Mos Eisley en Lego compte 3187 pièces

Les précédentes incarnations Lego de Mos Eisley Cantina proposaient à peine assez de place pour se disputer pour savoir qui de Han ou de Greedo avaient tiré en premier. Pas cette Cantina de Mos Eisley Lego Star Wars ( disponible le 1er octobre). Cet ensemble gargantuesque de 3187 pièces constitue un ensemble impressionnant d’un demi-mètre de largeur et de profondeur. Les bâtiments sont un peu rugueux, avec des murs perforés détaillés et des tas de sable en brique les entourant. Retirez le toit et vous pouvez avoir une multitude de minifigs Lego (y compris les débutants Ponda Baba, le Dr Evazan et Garindan) pour jouer des scènes, tout en savourant des joyaux cachés comme l’affiche “recherchés’’ mettant en vedette le duo de droïdes préféré du monde entier. Et lorsque nos héros se rendent compte que le moment est propice pour filer, ils peuvent utiliser deux Landspeeders ou un dewback en plastique obligeant.