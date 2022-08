Kim x Beats : Quand Kim Kardashian rencontre Beats…

Beats Fit Pro bénéficie d’un rafraîchissement inspiré de la réalité avec des options de couleur chair.

Lorsque vous entendez le nom de Kim Kardashian, la dernière chose à laquelle vous pensez, ce sont des écouteurs. Plus maintenant ! En collaboration avec Beats, la star de télé-réalité a lancé une collaboration pour une nouvelle gamme d’options de couleurs pour les populaires écouteurs Fit Pro.

Les écouteurs sans fil Beats sont désormais disponibles dans les options de couleur Moon (ton plus clair), Dune (ton moyen) et Earth (ton plus foncé). Chacune est censée correspondre à une nuance de peau différente avec l’intention de se fondre avec le porteur.

Alors que les écouteurs sans fil Kim x Beats peuvent offrir un nouveau look, ce sont les mêmes Beats Fit Pro que nous connaissons et aimons. Ils offrent une autonomie impressionnante de 7 heures (avec 23 heures supplémentaires de l’étui), une suppression active du bruit, un son puissant, une protection contre la transpiration et un ajustement verrouillé. Ils ont obtenu un impressionnant 5 étoiles sur 5 dans notre test.

Selon Kim Kardashian, ces écouteurs vous donnent la possibilité de les faire “se fondre ou se démarquer”. Dans une vidéo des coulisses sur ces nouveaux écouteurs, elle revient sur l’histoire de Beats et ses produits qui “mettent en valeur l’individualité”.

Si les options Beats Fit Pro de Kim Kardashian ont attiré votre attention, vous pourrez bientôt vous en procurer une paire. Ces écouteurs seront mis en vente le 16 août et vous pourrez les acheter directement auprès d’Apple en ligne. Attention, la disponibilité en magasin est limitée, optez donc pour un achat en ligne. Ils coûteront 230 €, le même prix que les options de couleur standard. Exceptionnellement, ces appareils ne sont pas disponibles en précommande, alors assurez-vous de ne pas les rater.