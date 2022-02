Keynote de printemps d’Apple : à quoi s’attendre – iPhone SE 3, iPads, AirPods, plus ?

Le budget est le maître mot ici : un iPhone SE actualisé (plutôt) avec 5G, un iPad Air actualisé et une sorte d’appareil Mac (si nous avons de la chance)

C’est à cette période de l’année que les événements technologiques commencent à redémarrer. Vous pouvez sentir les gadgets frais dans l’air. Selon la rumeur, nous nous attendons actuellement à ce que cet événement ait lieu le 8 mars. Quoi qu’il en soit, les événements de printemps d’Apple ont toujours lieu en mars ou en avril. Il est temps de se passionner pour certains des appareils les plus économiques, alors que nous examinons à quoi s’attendre de l’événement.

iPhone SE (3e génération)

Le moulin à rumeurs prétend que nous verrons une nouvelle génération d’iPhone SE améliorée. L’appareil sera mis à jour selon une norme plus moderne, mais suivra avec des spécifications inférieures à celles de l’iPhone 13 phare. Puce A14 de 2020 ou A15 de 2021. Fait intéressant, l’appareil devrait recevoir la 5G, ce qui vous permettra d’accéder à ces vitesses de réseau rapides.

L’avis de Stuff : Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblera l’iPhone SE en 2022. C’est l’iPhone le moins cher, il s’adresse donc à ceux qui ont un budget limité. Mais avec des performances très insuffisantes par rapport au produit phare le moins cher, l’iPhone 13, ou même l’iPhone 12 de l’année dernière, cela vaut-il la peine d’être acheté ? La durée de vie de la batterie était un souci sur le modèle précédent, et la 5G ne va pas aider à résoudre ce problème.

Probabilité : Apple a précédemment annoncé l’iPhone SE dans un communiqué de presse, donc jouer les stars en scène lors d’un événement est inhabituel. Mais, nous entendons parler de l’iPhone SE lors de cet événement depuis des mois et de plusieurs sources, donc c’est assez probable. Nous ne nous attendons pas non plus à de tout nouveaux appareils (comme les AirTags l’année dernière), il est donc peut-être temps que le SE occupe le devant de la scène.

iPad Air (5e génération)

La rumeur prétend que nous verrons quelques changements mineurs sur l’iPad Air, contrairement à la refonte majeure de sa conception de 2020. Un nouvel écran OLED est sur la boule de cristal, aux côtés de la toute nouvelle puce A15 Bionic, 5G, et d’un nouvel appareil photo à double objectif. Selon des sources, il est peu probable que nous voyions Face ID apparaître sur ce modèle d’iPad Air, et Apple s’en tiendra plutôt au Touch ID actuel dans le bouton d’alimentation.

L’avis de Stuff : les rafraîchissements de l’iPad Air viennent assez régulièrement d’Apple, mais pas selon un calendrier particulier. Il y a beaucoup moins dans cet appareil mis à jour que ce que vous pourriez espérer, donc cela ne vaudra probablement pas la peine d’être mis à niveau si vous êtes sur l’iPad Air 2021. Mais, si vous venez d’un appareil plus ancien, ce serait parfait pour obtenir la technologie la plus récente et la plus performante d’Apple dans un package plus abordable.

Probabilité : l’iPad Air est à l’ordre du jour de l’événement printanier d’Apple depuis des mois. Nous sommes assez confiants à ce sujet, car Apple annonce toujours de nouveaux iPad lors d’un événement.

Un nouveau Mac Apple Silicon ?

Le moulin à rumeurs prétend que nous verrons une forme de nouveau Mac Apple Silicon lors de cet événement printanier. Cette rumeur vient de Mark Gurman, mais nous ne l’avons entendue de personne d’autre. Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur le nouveau Mac, à part qu’il aura une nouvelle puce Apple Silicon. Utile, non ? Il peut s’agir d’un Mac mini, d’un MacBook ou d’un iMac.

L’avis de Stuff : Étant donné que cet événement Apple semble prêt à proposer des options d’appareils moins chers, telles que l’iPad Air, nous nous attendons à ce qu’Apple suive cette tendance pour le Mac. Un nouveau MacBook Air semble le plus probable, car nous avons vu entendu des rumeurs au sujet d’un nouveau depuis un certain temps maintenant. Un nouveau Mac mini est également sur les tablettes.

Probabilité : Mark Gurman a une cote de précision de 85,5 % sur ses fuites, selon le tracker source AppleTrack. Cela signifie que vous pouvez être assez confiant dans les rapports provenant de Gurman, même s’il s’est trompé dans le passé. Lorsque Apple a annoncé pour la première fois sa transition vers les puces en silicium, la société a expliqué qu’elle ferait toute la gamme. Certains appareils n’ayant pas encore été mis à niveau, rien de plus logique que de les attendre.