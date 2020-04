Kast, Netflix Party, Watch2Gether… Trois outils simples pour croiser vos flux streaming

Comment regarder la télévision et des films avec vos amis et votre famille en ligne, en ces temps de confinement ?

Regarder la télévision, profiter de Disney +, c’est en solo, non ? Mais il existe aussi des solutions pour tout regarder ensemble. Bien que vous ne puissiez pas lancer de pop-corn sur les autres téléspectateurs et commenter les dialogues en soulignant à quel point le protagoniste principal ressemble à votre professeur de mathématiques au primaire – vous pourrez toujours publier une sorte de commentaire pendant que l’action se déroule devant vos yeux géographiquement distants. Grâce à ces extensions et applications Web pratiques, où que vous soyez, vous pourrez regrouper des émissions en ligne en même temps. Comme d’habitude, ou presque.

Kast

Qu’est ce que ça fait ?

Anciennement connu sous le nom de Rabbit, Kast est une alternative (théoriquement) indépendante de Netflix Party. Selon ses créateurs, il vous permettra de partager des vidéos depuis n’importe quelle source – application, navigateur, webcam, tout votre écran – ce qui signifie que vous n’êtes pas limité à Netflix pour vos soirées télé. Vous pouvez inviter des amis (ils devront créer un compte Kast et utiliser l’application aussi, bien sûr) pour regarder en commun un didacticiel de cuisine YouTube, ou démarrer un jeu et épater tout le monde avec vos compétences. Une fenêtre de discussion standard se trouve sur le côté droit de l’écran.

Comment le télécharger ?

Kast est actuellement disponible sous trois formes : une application de bureau disponible pour Windows et Mac ; une application Web (qui ne fonctionne qu’avec Chrome et ne prend pas encore en charge le partage vidéo) et une application mobile pour iOS et Android (bien que cela ne prenne pas en charge le partage de vidéos au moment de la rédaction). Donc, en gros, vous voudrez la version de bureau – mais il convient de noter que le chat et d’autres fonctions fonctionneront toujours pour toute personne se connectant via les autres applications.

Est-ce convaincant ?

Si la promesse de Kast semble trop belle pour être vraie… eh bien, d’après notre expérience avec elle, elle l’est. L’application fonctionnait parfois, mais à d’autres moments, nous avons rencontré un son médiocre ou diffusé un écran totalement vide, suggérant que des bogues ou d’autres compatibilités avaient toujours besoin d’être résolus. Donc, bien que cette application soit incroyablement prometteuse sur le papier, nous vous suggérons de disposer d’une sauvegarde fiable comme Netflix Party, au cas où vous rencontriez un hoquet.

Netflix Party

Qu’est-ce que ça fait ?

Il n’y a pas de fête comme une fête Netflix, non ? Et si vous ne pouvez pas être avec vos amis mais que vous souhaitez tout de même rire et babiller en regardant de simples inconnus se brancher sur Love is Blind, alors l’extension Netflix Party Google Chrome vous attend. Il n’y a pas de son mais une chat box sur le côté droit de l’écran pour que vous puissiez discuter. Vous pourrez également voir si quelqu’un a mis en pause ou ignoré une section, sauf si vous choisissez d’être le seul à avoir le contrôle.

Comment le télécharger ?

Vous pouvez télécharger rapidement Netflix Party via le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur portable ou de bureau. Vous ouvrez simplement Netflix, sélectionnez l’émission, puis vous devriez voir l’extension NP en haut à droite, sélectionnez “démarrer la party » où vous recevrez une URL à partager. Envoyez l’URL à vos amis TV et faites-vous plaisir. Assurez-vous que tout le monde n’a qu’un seul navigateur Netflix ouvert simultanément, sinon cela ne fonctionnera pas.

Est-ce convaincant ?

Cela fonctionne plutôt bien, et le chat de la barre latérale n’est pas trop perturbateur, mais il n’est disponible que sur Google Chrome. Avec une ou deux personnes, cela fonctionne à merveille, mais dès que d’autres essaient de se joindre, cela devient plus délicat. Mais cela pourrait être dû une erreur humaine – qui peut le dire!? Lorsque vous arriverez à la fin de l’émission, cependant, si vous voulez regarder autre chose après, vous devrez tout recommencer.



Watch2Gether

Qu’est-ce que ça fait ?

Mauvaises nouvelles d’abord : Watch2Gether ne fonctionne avec aucun des principaux services de streaming par abonnement comme Netflix, Amazon Prime Video ou Now TV. Cependant, si vous souhaitez regarder des vidéos de YouTube, Twitch, Vimeo ou un tas de sources de médias sociaux, cela marche – et ne nécessite même pas d’enregistrement pour être utilisé. Il vous suffit de vous rendre sur le site Web, de créer une salle, de trouver une vidéo (il y a une barre de recherche intégrée ou vous pouvez trouver la vidéo dans votre navigateur et coller son URL) et d’inviter vos amis à se joindre à nous.

Comment le télécharger ?

Aucune application à télécharger : Watch2Gether fonctionne dans votre navigateur Web. Allez sur le site Watch2Gether et vous trouverez tout assez explicite.

Est-ce convaincant ?

Il y a des limites évidentes et ce n’est pas particulièrement joli à regarder, mais si vous voulez regarder des vidéos de l’une de ses sources prises en charge avec vos amis, Watch2Gether est un excellent moyen “décontracté” de le faire. Une fois que vous avez regardé, vous pouvez fermer le navigateur et vous avez terminé – pas de spams sans fin vous invitant à revenir ou à vous inscrire à son service premium. Le chat lui-même est très bien, et d’après nos tests, le streaming vidéo fonctionne comme un charme – fluide, stable et sans problèmes audio.