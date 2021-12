JVC dévoile son nouveau casque Noise Cancelling Hybride HA-S100N

Le nouveau casque Noise Cancelling Hybride HA-S100N s’enrichit de nombreuses caractéristiques par rapport à son prédécesseur. JVC, marque japonaise reconnue dans le secteur de l’audio, a choisi notamment de mettre l’accent sur la qualité du noise cancelling qui a considérablement évolué grâce à la présence de micros externes qui permettent une réduction du bruit plus efficace. Contrôle tactile, compatibilité Hey Google et 22 heures d’autonomie sont également au rendez-vous.

Le fabricant japonais n’a plus rien à envier à ses concurrents avec ce nouveau casque. En effet, le HA-S100N propose le fameux contrôle tactile par un simple geste du doigt sur l’oreillette baptisé “Full Touch Control” ainsi que la fonction “Touch & Talk” pour répondre aux appels rapidement.

Le Noise Cancelling Hybride, qui est la caractéristique phare du HA-S100N, est disponible en 3 modes : NC bas, NC haut et Son ambiant. Ce mode réduit considérablement les bruits extérieurs grâce aux microphones externes qui captent une large gamme de bruits. En effet, en plus des micro internes qui captent le bruit, il y a en plus des micros externes qui permettent d’avoir un mode de réduction du bruit bien plus efficace et plus précis.

Le HA-S100N possède un bandeau et des coussinets en cuir synthétique de haute qualité pour un ajustement et un confort parfaits, adapté pour de longues heures d’écoute.

Le casque s’allume et se connecte automatiquement à votre appareil lorsque vous portez le casque et s’éteint lorsque vous le pliez.

Concernant le temps de recharge, il est d’environ 3 heures pour une autonomie de 22 h avec la fonction noise cancelling activée, et de 25 h sans noise cancelling. Le casque est vendu avec un étui de rangement, le câble de chargement ainsi qu’un câble détachable pour une utilisation filaire afin de pouvoir utiliser le casque même si ce dernier n’a plus de batterie.

JVC HA-S100N – disponible en noir, 299,99 €