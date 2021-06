Journée Mondiale des Océans : Razer repense le robot intelligent de Clearbot pour nettoyer les océans des plastiques marins

À l’occasion de la Journée Mondiale des Océans, Razer a aidé la startup Clearbot à repenser son robot intelligent qui nettoie les océans des plastiques marins. Razer a également franchi une nouvelle étape en matière de développement durable avec Sneki Snek, la mascotte de sa campagne #GoGreenWithRazer, et lance de nouveaux produits pour sauver encore plus d’arbres.

Avec environ 11 millions de tonnes de plastiques qui entrent dans l’océan chaque année, les entreprises de nettoyage des océans sont souvent confrontées à des difficultés liées à des technologies dépassées, coûteuses et souvent peu efficaces. L’équipe de ClearBot a conçu des robots exploitant la vision par ordinateur pour identifier différents types de déchets plastiques marins et collecter des informations concernant les polluants dans les océans afin de protéger la vie aquatique. Les robots ClearBot sont déployés pour récupérer les déchets plastiques dans les océans, qui sont ensuite éliminés de manière responsable.

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir l’occasion de travailler avec une startup axée sur la sauvegarde de l’environnement », a déclaré Patricia Liu, Chief of Staff chez Razer. « L’IA unique de ClearBot et sa technologie avancée d’apprentissage automatique permettront et donneront aux gouvernements et aux organisations du monde entier les moyens d’élargir leurs efforts en matière de développement durable. Nous encourageons vivement les autres startups innovantes à se rapprocher de Razer pour des opportunités de collaboration, car nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sûr pour les futures générations. »

Nettoyer les déchets marins avec l’Intelligence Artificielle

Dans le cadre du partenariat ClearBot, les ingénieurs et concepteurs de Razer ont offert leur temps libre et leur expertise technique pour aider à transformer leur prototype en un produit évolutif et commercialisable en masse. En s’appuyant sur les connaissances approfondies et le savoir-faire de Razer en matière de fabrication, ClearBot a pu faire évoluer la conception de son robot vers un produit plus intelligent et plus efficace.

Ce nouveau robot entièrement automatisé est doté d’une Intelligence Artificielle de pointe et de capacités d’apprentissage qui peuvent détecter les plastiques marins jusqu’à deux mètres dans des eaux agitées. Le robot peut collecter jusqu’à 250 kg de plastiques en un seul cycle, tout en fonctionnant à l’énergie solaire.

« L’approche tournée vers l’action de l’équipe de Razer pour résoudre les problèmes de déchets marins était extrêmement révélatrice. Nous sommes reconnaissants à l’équipe qui a donné de son temps pour ce projet », a déclaré Sidhant Gupta, Chief Executive Officer de ClearBot. « Avec ce nouveau modèle, nous sommes confiants dans notre capacité à étendre notre portée au niveau mondial pour protéger les eaux marines, en commençant par des partenariats qui incluent des opérateurs de ports maritimes en Asie et des ONG qui ont déjà exprimé leur intérêt. Avec Razer, nous sommes impatients d’apporter un changement positif au monde.”

Afin de susciter la participation active de la communauté lors de la Journée Mondiale des Océans de cette année, ClearBot a lancé un appel à l’action par le biais de son programme de collecte de données sur les déchets plastiques marins. La communauté est encouragée à télécharger sur le site de ClearBot des photos de déchets plastiques marins couramment trouvés dans les eaux. L’équipe de recherche et de conception ajoutera ces informations à la base de données existante de ClearBot afin d’améliorer la détection des déchets par l’algorithme du robot.

http://www.clearbot.org