Jamaïque : La vie de Robinson en beach huts à GoldenEye

L’air chaud et salé, le bruit des vagues, la sensation du soleil sur la peau et par-dessus tout, ce mode de vie si singulier caractéristique des bords de mer. Cela définit non seulement le lieu où l’on vit, mais aussi la façon dont on vit.

GoldenEye n’est pas un hôtel ordinaire, ce sont 49 villas, cottages et cabanes situées en bord de plage et côté lagon, disséminés dans un jardin tropical, en bord de plage, de lagon et de Snorkeler’s Cove. GoldenEye est plus qu’un lieu. C’est un état d’esprit. Un havre de paix.



Les beach huts ont été créées dans le même esprit que celle de Chris Blackwell à GoldenEye et reflètent la façon dont il aime vivre, tout en décontraction et simplicité. Ces cabanes offrent une expérience relaxante, à vivre pieds nus, en harmonie avec la nature. On y retrouve des touches artisanales, des sols en bois et plafonds hauts pour permettre à l’air naturel de l’océan de filtrer à travers des lignes simples et épurées, associées au mobilier réalisé par de talentueux artisans locaux.



Les hôtes des beach huts profitent d’une grande terrasse typique des Caraïbes permettant de contempler la mer et les essences tropicalesn, mais aussi d’une douche extérieure pour une expérience sensorielle extraordinaire, en symbiose avec la nature. Le village des beach huts est construit sur différentes hauteurs, au milieu d’un vaste jardin tropical qui

s’étend entre Snorkeler’s Cove et Shabeen (espace lounge avec une piscine d’eau douce au design fantaisiste) d’un côté et la tranquille plage de Button Beach de l’autre côté.

Au-delà de l’hébergement, ce sont tous les espaces de GoldenEye qui sont conçus pour favoriser le repos, la relaxation et pour profiter pleinement de ce mode de vie singulier de bord de mer. Où qu’ils soient, les résidents peuvent sentir le sable se glisser sous leurs pieds, nager en toute sécurité aux quatre coins de l’hôtel, profiter des couchers de soleil depuis le superbe bar shabeen, prendre un cours de yoga, écouter les percussionistes, faire du paddle sur le lagon… Savourer l’instant présent sans artifice, juste l’essentiel.

Beach Hut, 1 chambre à partir de 620$, 2 chambres à partir de 885$

www.goldeneye.com/exclusives