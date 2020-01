iPhone, iPads, Arcade… Tout ce que l’on attend d’Apple en 2020

Des iPads, des iPhones plus petits et le frisson d’Arcade… Vu que Stuff est le n°1 mondial des gadgets et de la high tech, nous avons le devoir de lancer sur Internet les prédictions « Apple 2020 ». Nouvel iPhone, nouveaux iPads et nouveaux Mac, on sait déjà qu’Apple va en sortie cette année. Mais voici notre Wish list élargie en espérant que le radar de Cupertino se penche sur nos rêves de pommes.

Changer tous les claviers

Les claviers pour ordinateurs portables d’Apple ont à juste titre fait parler d’eux ces dernières années, entre problèmes de confort et soucis de fiabilité. Le clavier MacBook Pro 16 pouces de 2019 montre la voie à suivre – un design moderne et mince qui devrait se révéler durable, avec le dos inversé en T, et dont le bruit n’énerve pas tout le monde à proximité quand vous saisissez. Nous espérons que tous les claviers Apple seront bientôt à l’identique.

Unifier les iPads

Au cours des 12 derniers mois, Apple a lancé une gamme impressionnante de nouveaux iPads. Mais lorsqu’ils sont installés aux côtés de l’iPad Pro 2018, on ne peut s’empêcher de les trouver un peu rétro. Maintenant que la gamme iPhone d’Apple s’est largement unifiée, nous aimerions voir la même chose se produire avec l’iPad en 2020 : se débarrasser du bouton Accueil et minimiser la lunette ; repenser le design pour faire de chaque iPad la toile vierge sans distraction aucune que l’appareil a toujours aspiré à être.

Limiter l’accès aux OS en version beta

Il serait temps que seuls les développeurs se mettent sur les premières versions de tout système d’exploitation Apple à venir. Mais les bêtas publiques sont devenues populaires, donnant à chacun la possibilité de s’inscrire. Le problème, c’est que les bêtas de l’année dernière étaient un champ de mines technologique, avec des bogues critiques qui, dans certains cas, ont effacé les données des utilisateurs. Apple peut donner tous les avertissements qu’il veut, trop de gens les ignorent car ils veulent être les premiers à jouer avec leurs nouveaux jouets.

Donner plus d’amour à l’Apple TV

La petite boîte noire d’Apple a beaucoup à offrir. L’interface est élégante et réactive ; il existe de superbes applications, comme Brian Eno : Reflection and Infuse ; et bien qu’Apple ait trébuché dans ses tentatives de transformer Apple TV en console de jeux, cet engin propose néanmoins beaucoup de grands titres, avec la centaine de nouveaux venus dans Apple Arcade. Cependant, la boîte elle-même n’a pas été mise à jour depuis longtemps et semble trop chère par rapport à la concurrence. Entre mettre à jour et réduire le prix, s’il vous plaît, Apple – pensez aux amoureux d’Apple TV.

Garder un port sur l’iPhone

La dernière grande rumeur sur l’’iPhone est qu’Apple supprimera bientôt le port Lightning – et ne le remplacera pas par un USB-C. Comme pour la disquette jadis, les ports seraient trop has been, et l’avenir est sans fil. C’est génial si vous ignorez la commodité, la réalité et l’utilisation professionnelle. Chez Stuff, nous ne nous soucions pas du port de l’iPhone, juste qu’il en conserve un, afin que nous puissions charger notre appareil dans un train, le connecter plus facilement en voiture et continuer à utiliser un kit audio professionnel.

Assurer la prospérité d’Arcade

Apple Arcade a surpris à peu près tout le monde. Bien que nous soyons prudemment optimistes, l’opinion la plus répandue était que cela allait être de la bombe. Apple Arcade est rapidement devenu un succès commercial et critique, montrant à quel point les jeux mobiles peuvent être excellents lorsqu’ils sont libérés des entraves de l’enfer freemium. De nombreux titres ont fait leur apparition dans les listes des « meilleurs de 2019 » sur les principaux sites de jeux – contrairement à iOS. Chez Apple, ne vous reposez pas sur vos lauriers.

Laisser l’iPad (parfois) « être » un PC

Lorsque l’écosystème des apps propose des éditeurs vidéo 4K fluides, des DAW haut de gamme pour la composition musicale et des outils d’écriture et de conception graphique de qualité pro, on espère que 2020 apportera la possibilité – le cas échéant – de placer efficacement l’iPad dans une configuration de station d’accueil et de l’utiliser avec un clavier, un trackpad et un écran externe. À défaut, nous nous contenterions d’une prise en charge complète des pointeurs dans iPadOS, plutôt que de l’implémentation actuelle qui ne prend même pas en charge la saisie gestuelle du trackpad et de la souris d’Apple.

Faire du tri dans iCloud

Le rêve d’iCloud est un accès transparent à tous vos contenus sur l’ensemble de votre panoplie Apple. La réalité est nettement différente. Trop souvent, les choses tournent mal. Les calendriers ne se synchronisent pas, la musique se perd, les photos ne correspondent pas sur différents appareils. Les systèmes sont tellement opaques qu’il n’y a aucun moyen de résoudre les problèmes. Clairement, iCloud est à la traîne de ses rivaux en matière de partage et de collaboration, et est doté d’un niveau gratuit de 5 Go désormais absurdement avare. Apple double ses services en 2020, et doit redoubler d’efforts pour que cela fonctionne parfaitement.

Proposer un iPhone plus petit

Ce serait bien d’avoir un iPhone qui ne soit pas de la taille d’une planche de surf. De nos jours, l’iPhone le plus petit et le plus léger que vous puissiez acheter est l’iPhone 8. Bien que légèrement plus fin que l’iPhone SE, il est plus grand, plus large et plus lourd. Certaines personnes n’ont ni grosses mains ni grandes poches, et veulent juste un iPhone tout mignon – même s’il ne possède pas la puce la plus puissante et l’appareil photo de pointe du moment. Espérons qu’Apple entendra leurs appels cette année.