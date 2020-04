InvisibleShield et Gear4 lancent de nouvelles solutions pour l’iPhone SE

InvisibleShield et Gear4 annoncent des solutions de protection d’écran et d’étui pour le nouvel iPhone SE. Les écrans InvisibleShield Glass Elite VisionGuard+, Glass Elite+ et Glass+ offrent aux utilisateurs la meilleure protection d’écran de leur catégorie, leur permettant de faire plus avec leur téléphone, sans avoir à craindre un écran fissuré, brisé, rayé ou sale. La gamme d’étuis Gear4, qui présente le nouveau design de la palette Wembley, offre aux consommateurs une série de solutions élégantes avec la technologie D3O intégrée pour une protection supérieure contre les chocs.

Les étuis InvisibleShield Glass Elite VisionGuard+, InvisibleShield Glass Elite+ et Gear4 pour l’iPhone SE sont par ailleurs dotés d’une technologie antibactérienne pour combattre les germes nocifs connus pour s’accumuler sur les appareils. Nous touchons en moyenne notre téléphone portable 2 617 fois par jour, ce qui signifie que le potentiel d’exposition à des bactéries nocives comme E. coli, le staphylocoque et C. diff, est énorme. Des études ont également montré que les téléphones portables contiennent dix fois plus de bactéries que le siège de toilette moyen. Cela signifie que votre smartphone, la chose qui est constamment dans vos mains et à côté de votre bouche, est l’une des sources les plus répandues de propagation des germes infectieux.

Les solutions InvisibleShield et Gear4 pour l’iPhone SE sont disponibles dès maintenant sur ZAGG.com.