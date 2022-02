Il semble que Microsoft ait annulé HoloLens 3

Bienvenue au cimetière Microsoft

En 2016, Microsoft a annoncé que HoloLens serait l’un des premiers casques de réalité augmentée (RA) au monde. Ils étaient destinés au monde de l’entreprise, mais l’entreprise a également lancé l’appareil pour le grand public.

Le premier HoloLens s’est montré tellement prometteur que Microsoft a sorti une deuxième génération, au prix de 3500 $. Mais des rapports récents d’initiés de l’entreprise à Business Insider ont indiqué que Microsoft avait abandonné la troisième génération. Il semble que cela pourrait être la fin de e HoloLens. Les employés travaillant au sein du département HoloLens de Microsoft ont révélé que Microsoft prévoyait d’abandonner l’HoloLens 3, signalant la fin du produit “tel que nous le connaissons”.

Il semblait que tout était prévu pour HoloLens 3. Les discussions sur le métaverse devenaient courantes et Microsoft s’était associé à Samsung pour le nouvel appareil. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Beaucoup de choses, apparemment.

D’anciens employés ont révélé que le département était divisé sur l’avenir d’HoloLens. Certains sont même allés jusqu’à qualifier les plans d'”incertains”, et ont également utilisé un langage plus fruité.

Vous remarquerez également qu’il s’agit d’anciens employés. Les effectifs du département HoloLens de Microsoft ont chuté comme des mouches. Plus de 100 personnes ont quitté l’équipe rien qu’en 2021, ce qui n’est pas bon signe.

Ol y a de bonnes nouvelles dans ce catastrophisme. Le PDG de Microsoft a précédemment déclaré que “la réalité mixte est l’une des technologies déterminantes de notre époque”, et un porte-parole de l’entreprise a précisé que l’entreprise “reste attachée” à la réalité mixte.

Gardez à l’esprit que les anciens employés ont déclaré que les plans abandonnés signalaient la fin de HoloLens “tel que nous le connaissons”. Cela pourrait-il suggérer que Microsoft aurait un autre tour dans sa manche ?

On ne sait pas exactement ce que l’avenir réserve à la réalité mixte de Microsoft. Les pessimistes prétendront que cela met le clou dans le cercueil, tandis que les optimistes s’accrocheront à l’espoir d’un autre produit. Alors que le métaverse, la réalité virtuelle et la réalité augmentée deviennent tous plus courants, peut-être que Microsoft reviendra.