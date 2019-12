IFA 2019 – JBL Pulse 4, l’ambiance et la couleur

Voici l’un des chouchous de la rédaction pour cette année 2019, et un must have pour sonoriser votre soirée du jour de l’an entre amis… Savez-vous ce qu’est la synesthésie ? C’est grosso modo le fait d’entendre des couleurs. Une grande spécialité de JBL, au fond, qui nous revient avec June nouvelle génération d’enceinte colorée Pulse. Cette Pulse 4 est toujours aussi lumineuse, mais propose un éclairage à 360°, et vous choisissez effets et couleurs via l’application dédiée. De plus, vous pouvez utiliser l’appareil photo de votre téléphone pour scanner les couleurs à reproduire, façon Ambilight. Partyboost est toujours au rendez-vous pour multiplier le son et les enceintes, et l’autonomie est toujours excellente, avec 12 heures avant de devoir repasser par la case USB-C. Comptez 199 € pour vous l’offrir…