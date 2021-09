Husqvarna Svartpilen 125 : elle a tout d’une grande

D’esprit classique et dotée de technologies modernes, la Svartpilen 125 renoue avec l’héritage suédois de la marque. La Svartpilen 125 offre deux des attributs les plus recherchés dans le monde de la moto : la solidité et des performances accessibles. Grâce à sa position de conduite relevée, à son châssis ultraléger et à son monocylindre très fiable, elle vous propulse au cœur de l’action. Son carénage léger et étroit s’intègre de façon harmonieuse à la structure générale de la Svartpilen 125 et offre une grande liberté de mouvement au pilote. La couleur noire, les pneumatiques sculptés et les pièces de protection renforcent l’impression de robustesse qui se dégage de cette exploratrice urbaine née.



La Svartpilen 125 est propulsée par un moteur monocylindre moderne à double arbre à cames en tête, refroidissement liquide et système d’injection électronique de carburant. Incroyablement compact et puissant, ce 4 temps de 125 cm³ se distingue également par une souplesse remarquable grâce à l’arbre d’équilibrage. Équipé d’un démarreur électrique alimenté par une batterie de 12 V/8 Ah, le moteur atteint sa puissance maxi de 11 kW (15 CV) avec un couple incroyablement vigoureux adapté à la conduite urbaine. La boîte 6 vitesses à rapports rapprochés facilite le changement de rapports grâce à ses composants à faible friction.

Husqvarna Svartpilen 125, 5 299 €