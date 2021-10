HTC dévoile Vive Flow, des lunettes VR légères à emporter partout

La réalité virtuelle, c’est génial, mais lorsqu’il s’agit de la grande majorité des casques – qui ont tendance à être énormes et souvent attachés à un PC – la seule réalité que vous laissez derrière vous est celle de votre salon.

Et si vous pouviez combattre des pirates dans un avion ou vous évader pour une méditation rapide dans l’espace pendant que vous êtes assis dans la salle d’embarquement ? C’est, pensons-nous, l’idée derrière ce Vive Flow, le dernier casque VR de HTC. Bien que, comme vous pouvez le voir, l’esthétique Steampunkesque du Flow n’est pas du tout un casque.

Son fabricant préférerait que vous appeliez cela des « lunettes immersives légères”, pesant apparemment un peu plus qu’une barre de chocolat et arborant une conception à double charnière. Un joint facial souple lui permet de se replier jusqu’à une taille confortable pour se glisser dans un sac à dos. Pour éviter le problème séculaire du côté grille-pain de la VR, Vive Flow utilise un système de refroidissement actif qui éloigne l’air chaud de votre visage. On espère que vous n’aurez pas trop à sortir souvent pour prendre l’air.

Comme vous pouvez probablement le deviner, Vive Flow n’est pas fait pour ceux qui recherchent l’expérience VR la plus haut de gamme. Il est contrôlé par votre téléphone (Android uniquement au lancement) et ne peut pas fonctionner sans être connecté à une sorte de batterie (vendue séparément).

Mais pour le divertissement sur écran géant, les jeux légers et les applications de santé et de bien-être, le champ de vision de 100 degrés, la résolution de 3,2k et le taux de rafraîchissement de 75 Hz devraient être plus que suffisants pour un peu d’évasion en déplacement.

HTC recommande des applications de méditation telles que TRIPP et la série A Road to Remember de MyndVR, qui seront disponibles via la boutique d’applications Viveport. Pour le contenu vidéo, vous serez en miroir depuis votre téléphone, et vous pouvez utiliser Vive Sync pour socialiser avec des amis en VR.

Le Vive Flow propose ce que HTC appelle l’audio spatial 3D complet, vous n’aurez donc pas besoin d’écouteurs. Mais si vous souhaitez un peu plus de punch sonore, vous pouvez également vous connecter à des écouteurs Bluetooth externes.

Vive Flow coûte 549 €, et est disponible en précommande. Achetez-le tôt et vous obtiendrez également une mallette de transport.