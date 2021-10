Horace lance (enfin) son gel raffermissant visage pour hommes

Horace lance enfin son Gel raffermissant visage. Ce nouveau produit permet aux hommes de les accompagner pour vieillir comme ils le souhaitent. Formulé à base de 95,2% d’ingrédients d’origine naturelle, le Gel raffermissant visage, comme son nom l’indique, vise avant tout à raffermir la peau, à réduire son relâchement. Il comble rides et ridules, lisse la peau tout en lui apportant souplesse, confort et hydratation.

Sa formule contient 2 acides hyaluroniques, extraits du blé et du maïs, l’un est de bas poids moléculaire, l’autre de haut poids moléculaire. L’acide hyaluronique de bas poids moléculaire agit sur la tonicité de la peau et les rides, il a un effet hydratant et comblant. L’acide hyaluronique de haut poids moléculaire protège la peau des agents extérieurs environnementaux (pollution, UV, fumée de cigarette…) en jouant un rôle barrière contre les radicaux libres et un rôle d’éponge en empêchant l’eau de s’évaporer.

Ils sont associés à la prune de Kakadu, riche en vitamine C. Elle améliore la luminosité de la peau. Elle contribue à réduire les rides et les rougeurs, améliorant ainsi l’uniformité du teint. LC Gel raffermissant visage s’applique matin et soir sur une peau propre et sèche, en insistant sur les zones présentant des rides et des ridules.

Horace Gel raffermissant visage 24 € le flacon de 30ml – www.horace.co