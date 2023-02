HONOR et Recommerce Group lancent un programme de reprise

Honor annonce aujourd’hui une étape importante dans son engagement en faveur de l’économie circulaire et du développement durable, avec le lancement d’un nouveau programme de reprise en partenariat avec le leader mondial Recommerce Group. Le programme, qui sera disponible en France, marque l’engagement de HONOR envers la responsabilité environnementale, et vise à encourager les clients à recycler leurs anciens appareils et à réduire les déchets électroniques.

Le HONOR Magic5 Lite, le tout dernier smartphone de la marque, intègre des matériaux recyclables et est produit avec l’aide de processus respectueux de l’environnement. Il est une preuve de l’attention particulière portée par HONOR en matière de durabilité. Le HONOR Magic 5 Lite est conçu pour offrir aux utilisateurs une alternative abordable et éco-responsable aux derniers smartphones haut de gamme, sans compromis sur les performances ou la qualité. Il est conçu dans le respect de l’environnement, avec des matériaux recyclables et une batterie économe en énergie (3 jours pour une utilisation modérée et 2 jours en cas d’utilisation intensive). Enfin, il est également équipé de fonctionnalités innovantes qui permettent de prolonger la durée de vie de l’appareil. HONOR et Recommerce Group ont mis en place une plateforme de reprise simple en trois étapes https://tradein.recommerce.com/#/honor-fr/fr/ disponible dans de nombreux pays européens pour favoriser l’économie circulaire. En simplifiant la reprise et le reconditionnement des produits, ce partenariat évite que nos appareils high-tech dorment dans nos tiroirs alors qu’ils ont une grande valeur, tant sur le plan financier pour le consommateur que sur le plan environnemental pour notre planète. 100% sécurisé et gratuit, le consommateur peut envoyer son produit à recycler ou à reconditionner via la plateforme et recevoir la valeur correspondante dans les 48 heures.

“Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat paneuropéen pour la reprise de plusieurs catégories de produits avec HONOR, avec qui nous partageons les mêmes objectifs et préoccupations environnementales. Associer des solutions de reprise à de nouveaux appareils durables est la meilleure solution pour lutter contre le changement climatique et réduire notre impact environnemental. En fournissant aux consommateurs des produits durables qui peuvent être facilement rachetés et remis à neuf, ils peuvent trouver un nouveau propriétaire, et ainsi faire économiser 50 kg de CO2 ! Nous estimons que seulement 15% des appareils sont actuellement échangés, et nous passons à côté d’un énorme potentiel… Ce partenariat est un véritable exemple de la façon dont deux entreprises peuvent unir leurs forces pour le bien” commente Augustin Becquet, PDG de Recommerce Group.

Ce partenariat est une réponse concrète aux préoccupations économiques des consommateurs, qui grâce à Recommerce Group ont plus facilement accès à des modèles haut de gamme, vendus jusqu’à 70% moins cher que leurs homologues neufs après avoir été collectés, nettoyés et remis à neuf, et il s’inscrit dans la ligne de convictions environnementales de plus en plus fortes.