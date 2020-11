Hennessy Very Special, le Cognac en version or

Pour cette fin d’année, la Maison Hennessy revisite Hennessy Very Special avec une édition limitée aux couleurs dorées, chères à l’héritage de Maison.

Hennessy Very Special revendique l’art des assemblages et impose son style unique. D’une force de caractère, il traverse les époques et est apprécié des connaisseurs.

Des armoiries de la famille Hennessy aux étiquettes des bouteilles en passant par la couleur des raisins mûrs, cette couleur dorée fait partie intégrante de l’histoire de la Maison depuis sa création. Hennessy Very Special revendique l’art des assemblages et impose son style unique.

D’une force de caractère, il traverse les époques et est apprécié des connaisseurs. Au nez, un parfum frais d’amande grillée et de sucre roux, complété par les arômes subtils du fruit de la vigne. En bouche, son intensité aromatique se traduit par un palais riche et crémeux laissant découvrir une dimension vanillée, le tout arrondi par une note fraîche et florale. Hennessy Very Special se déguste seul, avec des glaçons ou en cocktail pour révéler la vivacité de ses arômes.

Cette édition limitée est disponible sur la boutique en ligne du Publicis Drugstore et sera disponible à la boutique Hennessy de Cognac début décembre au prix de vente conseillé de 49 €.