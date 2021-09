Habillez-vous 100% Made in France

Le salon du Made in France est de retour du 11 au 14 Novembre 2021 pour sa 9e édition. Retrouvez plus de 650 exposants qui réuniront l’ensemble du savoir-faire Français. Parmi eux, beaucoup représenteront le secteur de la mode et de la maroquinerie. Tour d’horizon d’un look complet avec accessoires, 100% Made in France.

1. Ohso Cuir – Blouson Chloé – Veste en cuir

Le Concept de l’atelier parisien est de réaliser toutes sortes de pièces Blouson, Manteaux, Chemise, Robe, Jupe, Gilet … suivant l’envie du client. Le client choisit son cuir, sa doublure, ses fournitures et la confection se fait directement sur l’atelier il faut compter une quinzaine de jours avant de recevoir le produit fini. L’atelier recycle les chutes des cuirs pour produire des accessoires Sac, Manchette, Moufle, Bonnet…

2. JULES & JENN – Ceinture boucle d’or en cuir métallisé doré

Marque slow fashion, JULES & JENN propose des sacs, ceintures et chaussures durables, grâce à leur style intemporel et à leur grande qualité. Confectionnés dans de petits ateliers du Tarn, les articles sont vendus en circuit court, au prix juste, sans jamais pratiquer de soldes ni de promotions. En toute transparence, la marque dévoile les coulisses de sa fabrication et le détail de ses coûts de fabrication et de sa marge.

3. Saint James – Polo Hendaye neige marine

Depuis 1889, saint James fabrique et confectionne, dans ses ateliers en Normandie, l’authentique pull marin, tricoté en laine vierge, ainsi que la marinière, devenus tous deux des pièces iconiques de la mode. A travers chacune de ses collection, cette maison normande réinterprète le vestiaire marin avec authenticité, savoir-faire et créativité.

4. Amwa and co – Sac Anna – Sac en cuir lisse bleu denim

Amwa and co est une marque de sac personnalisables qui changent de look au gré de vos envies. Cuir, recyclage de feuilles d’ananas ou textile tissé en France : derrière chaque matière utilisé se cache une histoire.

5. 1083 – Jean 286 infini coupe ample

Le 1er jeans recyclé, recyclable et consigné. Son prix comprend une consigne de 20€ qui vous sera rendue lorsque vous renverrez votre jeans. Il sera ensuite broyé pour être retransformé en fil puis en un nouveau jean infini. 1083 : c’est le nombre de kilomètres qui séparent Menton et Porspoder, les deux villes françaises les plus éloignées de l’hexagone. Alors qu’un jeans traditionnel parcourt en moyenne 65 000 km, notre promesse est simple : des jeans filés + teints + tissés + confectionnés à moins de 1083 km de chez vous.

6 et 7. Le Slip Français – La Eve et la Tata – Soutien-gorge triangle sans armature et tanga en dentelle française recyclée

Le Slip Français est la marque du bon-à-porter qui, depuis 2011, fabrique des vêtements honnêtes, des essentiels décomplexés, aussi désirables que confortables, pensés et confectionnés localement pour un impact positif.

8. UnSiBeauPas – Baskets Suzanne bicolore

Un Si Beau Pas est la première marque pour femme de chaussures artisanales et personnalisables mettant à l’honneur les artisans chausseurs. Créée en 2017, la marque propose des chaussures 100% cuir et toutes fabriquées à Romans-sur-Isère. Sandales, escarpins, bottines, baskets ou bien encore derbies, les chaussures sont manufacturées à la demande, ce qui permet de ne pas avoir de stock et n’avoir ainsi pas de matières gâchées.

9. Bleufôret – Chaussettes en coton

Depuis 1994, Bleufôret fabrique des chaussettes et collants au coeur des Vosges. Une fabrication française de qualité à partir de matières nobles. Un soin particulier est apporté aux finitions pour une véritable promesse de confort.

10. Camalya – Chapeau Calgary

Camalya est une marque française spécialisée dans la fabrication d’accessoires de mode naturels et éthiques. Fondée en 2006, la marque a pour objectif de toujours proposer des produits de haute qualité. Camalya c’est avant tout une volonté de produire des articles de qualité, d’utiliser des matières naturelles, de valoriser les savoir-faire d’une centaine de femmes et d’hommes et de proposer des produits justes, en tout point.

11. Kley’s – Lunettes solaire Dany

Kley’s est née de l’imagination d’un jeune opticien – Simon Bousquet. Cette passion est venue avec le temps, durant ses expériences en magasin. Travaillant au contact de marques de créateurs, Simon va se lancer dans le développement de sa propre collection de lunettes.

12, 13,14 et 15. Saunier – Ensemble de bijoux plaqués or – Bague solstice, Collier solstice, Boucles d’oreilles Talisman, Jonc dentelle

Au cœur de la vallée du bijou en Ardèche naît la marque Saunier, ancrée dans l’histoire depuis 100 ans par son savoir-faire français exceptionnel et ayant pour mission de mettre en lumières les classiques de la bijouterie. La marque met de l’espoir sur la combinaison entre les savoir-faire ancestraux et l’industrialisation. En prônant le made in France la marque s’engage à maintenir l’emploi industriel en France.