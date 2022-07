Grand-Prix de France de Formule 1 : Quand les vélos Lapierre rencontrent Alpine

A l’occasion du Grand-Prix de France de Formule 1 sur le Circuit Paul Ricard du Castellet, Alpine s’associe à Lapierre, marque au savoir-faire français, pour annoncer un partenariat exclusif de trois ans, en présence d’Evita Muzic, cycliste professionnelle, et d’Esteban Ocon, pilote de Formule 1 BWT Alpine F1 Team.

Tournées depuis toujours vers la performance et l’héritage, Lapierre et Alpine partagent des valeurs communes qui se traduisent par des vélos et des véhicules d’exception, au design unique et à l’esprit tourné vers la compétition et la performance.

Cette collaboration va déboucher prochainement sur la commercialisation d’un vélo iconique au design unique et spécifique co-signé Lapierre x Alpine. Le premier modèle siglé Lapierre x Alpine, sera commercialisé à l’automne avec une exclusivité qui sera dévoilée lors du prochain Salon Mondial de l’Auto de Paris, du 17 au 23 octobre 2022.

Championne de France Espoir sur route 2019, Evita Muzic a prouvé ces 2 dernières saisons toutes ses facultés au niveau mondial (3ème jeune du tour d’Italie 2019, victoire sur la dernière étape en 2020). En 2021, elle est devenue championne de France sur route et a été médaillée de bronze du championnat d’Europe sur route espoirs, elle a également fini 5e de la Classique de Saint-Sébastien. « Alpine s’engage avec son programme Rac(H)er a développer le vivier de talents féminins, dont les compétences et l’expérience constituent un véritable atout différenciant en termes de performance, explique Olivier Camus, directeur marketing Alpine. La présence, d’Evita Muzic, aujourd’hui, fait particulièrement écho à notre engagement à rendre notre écosystème plus inclusif et à faire de la diversité notre force. À la veille de prendre le départ du premier Tour de France féminin, nous sommes très fiers d’avoir des rôles model comme Evita dans son domaine à nos côtés. »