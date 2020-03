G-SHOCK MTG-B1000VL, un arc-en-ciel au poignet

C’est le printemps : la nouvelle MT-G évoque l’orage volcanique avec son boîtier arc-en-ciel plaqué ionique. G-SHOCK a annoncé la sortie de son nouveau modèle premium, la MTG-B1000VL, de la gamme MT-G connue pour sa construction alliant métal et résine.

Ce nouveau modèle arbore un design multicolore saisissant, inspiré de l’orage volcanique. Le terme orage volcanique désigne le déclenchement de la foudre, avec éclairs et coups de tonnerre, au sein du panache d’un volcan en éruption . Cette décharge électrique est loin d’être systématique et n’a été observée que lors d’éruptions assez violentes.

La MTG-B1000VL arbore les couleurs bleues, violettes et or effrayantes mais magnifiques de la foudre provoquée par l’orage volcanique, avec un boîtier arc-en-ciel plaqué ionique. Ce boîtier symbolise ce phénomène atmosphérique rare de l’orage volcanique qui produit une nuance de couleurs rendant ce modèle unique.

La MTG-B1000VL a pour modèle de base la MTG-B1000, qui possède un boîtier compact ultra résistant et qui utilise une structure Core Guard. La MTG-B1000VL est la combinaison d’un design ingénieux et de fonctionnalités avancées telles que la connectivité avec le smartphone ou encore le fonctionnement à l’énergie solaire et le radio pilotage. C’est également la première montre de la série MT-G à posséder un bracelet semi-transparent en uréthane souple rouge. Ce bracelet représente la puissance du magma qui jaillit.

G-SHOCK MTG-B1000VL, 399 €