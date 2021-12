G-SHOCK lance une MT-G en carbone multicolore

G-SHOCK lance sa nouvelle MTG-B2000XMG-1AER qui fait partie de la gamme de montres MT-G, dont la construction exploite au mieux les propriétés du métal et de la résine.

La lunette de la MTG-B2000XMG-1AER est fabriquée selon un nouveau procédé de stratification aléatoire de fibres de carbone et de verre coloré, à partir desquelles la lunette est taillée. Ce procédé permet d’obtenir une lunette multicolore avec un motif multicouche, exprimant cette magnifique coloration mystique de la Rainbow Mountain (au Pérou). Elle présente des strates de différentes couleurs créées par l’oxydation de minéraux accumulés au fil du temps par l’activité volcanique et les

mouvements tectoniques.

Il n’y a pas deux montres qui se ressemblent ! Chacune révèle un motif multicouche totalement unique à l’endroit où la lunette est taillée. Un placage ionique (IP) coloré orne les composants de la montre : de l’IP arc-en-ciel sur le bord intérieur de la lunette à l’IP or rose de la boucle du bracelet, en passant par l’IP bleu clair et violet des vis avant, des boutons et de la couronne. Le design multicolore du boitier complète les teintes de la lunette.

La montre conserve une heure précise partout dans le monde en recevant des signaux de calibrage de l’heure par ondes radio. La fonctionnalité Smartphone Link garantit également que la montre reste automatiquement à jour avec les changements de fuseau horaire et d’heure d’été (DST) en s’associant à une application dédiée sur smartphone. Les autres caractéristiques comprennent le chargement solaire et une LED à haute luminosité pour assurer un confort optimal

Casio MTG-B2000XMG-1AER, 1099€