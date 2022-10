G-SHOCK dévoile sa collaboration avec l’artiste Eric Haze pour célébrer son 40e anniversaire

G-SHOCK dévoile sa toute nouvelle montre, la GMW-B5000EH, proposée à 749 €. Un modèle créé en collaboration avec l’artiste graffeur new-yorkais Eric Haze pour célébrer le 40ème anniversaire de la marque G-SHOCK en 2023.

Depuis le lancement de la toute première montre G-SHOCK en 1983, la marque s’est imposée comme LA référence en termes de résistance, durabilité et design. Forte de ces qualités remarquables, G-SHOCK est devenue un incontournable dans le monde entier, aussi bien à travers ses collaborations mode que dans le sport, l’art, la musique ou encore dans d’autres domaines culturels.



Depuis 1999, l’artiste et designer new yorkais Eric Haze a fréquemment collaboré avec G-SHOCK. Non seulement Haze a conçu les logos et l’identité commémoratifs de l’anniversaire de G-SHOCK, mais il a aussi collaboré sur plusieurs modèles de la marque.

La GMW-B5000EH est la première collaboration G-SHOCK entièrement métallique, basée sur la GMW-B5000D, qui hérite du design de la toute première G-SHOCK. Cette nouvelle montre est dotée d’un bracelet orné de la signature Haze. Un IP noir est appliqué sur le bracelet en acier inoxydable, qui est ensuite recouvert de motifs de points gravés au laser reproduisant l’œuvre de l’artiste, le tout dans un design monochrome chic.



Le logo conçu par Haze pour le 40ème anniversaire de G-SHOCK est gravé sur le fond du boîtier. Le logo de la marque Haze apparaît sur l’écran de la montre lorsque la lumière est activée. Ce modèle à la fois premium et ludique est idéal pour lancer les festivités du 40ème anniversaire de G-SHOCK.

Modèle disponible au G-SHOCK Store Paris et sur le site g-shock.eu/fr