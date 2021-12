French Touch pour Frédérique Constant

Un an après le lancement de sa collection Highlife, la manufacture horlogère suisse Frédérique Constant dévoile son modèle Highlife automatic COSC dans une nouvelle version, conçue et dédiée exclusivement pour la France et le Belux.

Son boîtier à bracelet intégré d’un diamètre inédit de 39 mm propose un système de changement de bracelet offrant un look sur mesure. Inscrit dans l’air du temps, ce bracelet intégré est également interchangeable. Grâce à un système de fixation rapide, il se détache par une simple pression pour céder sa place à un bracelet caoutchouc de couleur fourni avec la montre.

Réduit de 2 mm par rapport au boîtier initial, ce nouveau diamètre de 39 mm répond aux attentes des consommateurs. Taillé pour adopter la majorité des poignets, il reste néanmoins similaire à la collection Highlife par sa conception : architecturé d’un cadran rond dans une forme tonneau, rehaussé par une finition brossée et polie sur toutes ses facettes, il possède un bracelet intégré en acier.

Sobrement gravé d’un globe, signature de la collection Highlife, le cadran de cette édition spéciale est décliné en trois coloris : bleu gris soleillé, kaki et noir. Protégées par un verre saphir bombé traité antireflets sur ses deux faces, les aiguilles glaive des heures et des minutes recouvertes de matière luminescente rythment des index bâtons, également luminescents, soulignés par une minuterie clairement agencée sur le pourtour. Plus fine, la trotteuse en acier rhodié anime l’ensemble, complété d’un guichet date à 3h.Un œil averti remarquera l’inscription “Certified Chronometer Automatic” située à 6 heures. Celle-ci atteste que cette montre a été certifiée par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Ce certificat n’est délivré qu’aux pièces pouvant garantir un parfait isochronisme sur un temps et en des positions données – en somme, leur capacité à délivrer une heure juste, régulière, précise, dans de strictes tolérances imposées par une norme ISO. Les puristes de l’ultra précision approuveront ce gage de qualité.



Cette Highlife automatic COSC spéciale (1795 €) embarque le mouvement automatique FC-303. Doté de 26 rubis et oscillant à 28 800 alternances par heure, il possède une réserve de marche de 38 heures.