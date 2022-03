Frédérique Constant , des heures dorées pour ces dames

La manufacture horlogère suisse Frédérique Constant introduit, aujourd’hui, deux nouveautés parées d’or jaune plaqué. Précieux ponctué d’index diamant ou épuré en version bicolore, ces garde-temps féminins, habillés d’un bracelet interchangeable, jouent la carte du glamour chic.

L’or jaune revient en force. Apprécié pour son authenticité, son éclat naturel, sa pureté, il s’impose de nouveau comme un classique intemporel. Il habille le cou, l’oreille, le doigt mais aussi le poignet avec chaleur et brillance. Le premier modèle arbore un boîtier de 34 mm entièrement plaqué d’or jaune, à l’identique du bracelet, des index et aiguilles. Ces dernières survolent 8 index en diamant naturel, complétés d’un guichet de date à 3 h dont le pourtour est lui aussi en or jaune plaqué.

La délicate boîte galbée bénéficie, quant à elle, d’un satinage dont l’angle épouse chaque ligne du design, jusqu’au bord de carrure où se déploie le bracelet entièrement plaqué or jaune. Alternant deux maillons satinés avec un maillon central poli, il témoigne de l’affection de la manufacture Frédérique Constant pour la bienfacture genevoise dont elle est la digne représentante. Très chic, il aura son pendant choc, avec un second bracelet (fourni) en caoutchouc blanc finalisé d’une boucle ardillon plaquée or jaune, permettant à la pièce de passer du tapis rouge au look urbain en un clin d’œil et sans outil.

Le second modèle est présenté en version bicolore, articulées autour d’un principe simple : toutes les surfaces auparavant en plaqué or satiné sont à présent déclinées en acier. Les autres restant en or jaune plaqué poli miroir. Alternant tons, métaux, finitions, reflets, cette pièce ne joue donc pas la carte de l’harmonie douce mais ose le contraste fort, la complémentarité. L’acier, brut et moderne, rappelant l’architecture des grandes mégapoles, joue face à l’or poli miroir, chatoyant, éclatant, qui lui renvoie ses moindres reflets. Un jeu d’opposition tout en subtilité, ludique et poétique, pour celles dont le caractère affirmé refuse de choisir entre tradition et modernité, entre tenue de soirée et jeans – chemise.

Comme son pendant entièrement revêtu d’or jaune, cette montre est offerte avec un bracelet supplémentaire en caoutchouc blanc. Il permettra soit de renforcer l’esprit moderne et urbain de l’acier, soit de jouer l’équilibre face à un or plaqué jaune vif, brillant et éclatant.

Toute en or jaune plaqué ou bicolore, ces nouvelles Frédérique Constant sont rythmées par un mouvement automatique. Doté de 38 heures de réserve de marche et richement décoré en colimaçon, celui-ci est visible à travers un fond ouvert pour le plus grand plaisir des amatrices d’horlogerie.

Frédérique Constant Highlife Ladies Automatic, 1895 € / 1995 €