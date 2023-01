Fiio M11S et BTR7, duo audiophile de poche

Un lecteur audio numérique et un duo DAC/Amp Bluetooth qui promet un son hi-fi…

Celui qui a dit que l’essor du smartphone signifiait que le temps était écoulé pour les lecteurs de musique portables dédiés ne tenait clairement pas compte de la demande insatiable des audiophiles à la recherche d’une écoute haut de gamme en déplacement.

Sony vient tout juste de retirer l’emballage de son nouveau baladeur NW-A306, et maintenant Fiio est le suivant avec une paire de gadgets de poche. Le lecteur audio numérique Fiio M11S (c’est DAP pour les connaisseurs) et le duo dynamique DAC/Amp Bluetooth MTR7 vous permettront d’emporter vos pistes avec vous, ou de donner à votre matériel hi-fi existant une mise à niveau sonore.

Tout d’abord, le M11S. Il s’agit d’un lecteur multimédia complet avec une pléthore de sorties filaires et sans fil, y compris une sortie casque asymétrique 3,5 mm et symétrique 2,5 mm/4,4 mm, une sortie ligne dédiée et LDAC, LDHC et aptX HD Bluetooth. AirPlay et DLNA sont également intégrés pour le streaming sans câble. Il fonctionne sous Android 10, mais dispose d’un contournement SRC pour permettre à des applications comme Tidal de jouer en qualité sans perte, plutôt que d’être limité par la gestion audio native d’Android.

Il est doté de deux DAC ES9038Q2M, un pour les canaux gauche et droit, avec prise en charge des fichiers audio sans perte DSD256 et MQA. Un circuit d’amplificateur de casque sur mesure, développé avec l’aide de THX, promet l’un des planchers de bruit les plus faibles de tous les lecteurs de musique portables. La batterie intégrée promet jusqu’à 14 heures d’écoute haute résolution, et tandis que 32 Go de bord le stockage contiendra une collection de musique modeste, la fente pour carte microSD peut gérer jusqu’à 2 To de cartes pour ceux qui ont de vastes catalogues de retour. Il peut également servir de DAC USB et d’émetteur Bluetooth, vous permettant de contourner le traitement audio intégré de vos autres équipements.

Le Fiio M11S est en vente dès maintenant sur Amazon, pour 499 $