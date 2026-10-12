Mondial de l’Auto de Paris : Le concept-car Citroën 2 CV pourrait-il être la meilleure résurrection d’un VE (véhicule électrique) rétro à ce jour ?

Cette citadine à courte autonomie regorge de clins d’œil au passé tout en étant résolument moderne sous le capot.

Le monde automobile raffole des hommages nostalgiques au passé et le grand public semble ne pas se lasser des VE compacts et bon marché du moment. Le nouveau concept de voiture électrique de Citroën combine ces deux aspects en une citadine qui pourrait bien éclipser la Renault 5 (pourtant excellente) en matière de charme rétro.

Le concept 2 CV a été dévoilé au Mondial de l’Auto de Paris, ce qui semble tout à fait approprié puisque la voiture d’origine y avait fait ses débuts en 1948. C’est une interprétation parfaitement moderne du design classique, avec un toit aux courbes prononcées, un toit en toile enroulable et des porte-à-faux courts pour réduire son empreinte au sol au strict minimum.

Mesurant tout juste 3,75 mètres de long, ce concept est en réalité plus petit que la 2 CV originale. L’entreprise vise à maintenir le poids autour d’une tonne, ce qui signifie qu’elle n’aura pas besoin d’une batterie gigantesque pour circuler — permettant ainsi de maîtriser les coûts. C’est aussi la raison pour laquelle elle repose sur des roues en tôle et dispose de pare-chocs séparés de la carrosserie, afin de pouvoir les remplacer facilement sans alourdir la facture de réparation.

Elle ne verra pas le jour avant 2028, nous sommes donc encore loin de connaître des caractéristiques telles que la puissance, l’accélération et l’autonomie électrique. Attendez-vous à ce que ces trois aspects soient plutôt modestes, étant donné que Citroën vise un prix de départ de 15 000 euros.

C’est à l’intérieur que les designers de Citroën ont vraiment pu se lâcher — et c’est aussi là que je m’attends aux plus grands changements entre le concept et la version de série. Je serais très surpris, par exemple, que les pédales d’accélérateur et de frein circulaires passent le cap de la production sans modification : la première porte l’inscription d’un lièvre et la seconde d’une tortue.

L’agencement 2+2 ressemble à une paire de banquettes, habillées de tartan matelassé (un autre clin d’œil à la 2 CV) et sans séparation entre le conducteur et le passager. Le tableau de bord est ultra-minimaliste, avec une colonne de direction flottante, un volant monobranche et un unique écran tactile vertical de 8 pouces. La console centrale a été entièrement supprimée au profit d’un panier de rangement amovible, tandis que le système d’infodivertissement « Radioën » arbore le style d’une radio analogique classique. Il peut même être retiré pour servir d’enceinte portable lorsque vous êtes loin du véhicule.

« Réinventer la 2 CV ne consiste pas à copier une voiture du passé », a expliqué Xavier Chardon, PDG de Citroën. « Il s’agit de réinventer ce qui a fait son unicité : sa simplicité, son accessibilité et la liberté qu’elle offrait. Avec le concept 2 CV, nous faisons entrer cet esprit dans le monde d’aujourd’hui pour rendre la mobilité électrique plus simple, plus humaine et plus désirable. »