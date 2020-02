Essai – Renault Megane R. S. Trophy, l’icône

Fut un temps où les performances et le plaisir de conduite servaient à qualifier une automobile. La Megane R.S. Trophy rend hommage à cette belle époque : elle en est même une icône, parfois à son corps défendant ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Les Anglais appellent ça les « hot hatch », les compactes à sang chaud ! Chez nous, une Renault Megane, c’est la 13ème vente du marché français en 2019, il s’en est écoulé plus de 44200 exemplaires dans l’hexagone l’an dernier, et souvent, elle est blanche ou grise. Mais parfois, un coloris jaune clinquant, des jantes larges, un échappement en position centrale dans le diffuseur arrière, tout ces indices permettent de deviner une version R.S, voire une Trophy, au châssis Cup, plus sportif. C’est simple : les fans d’autos efficaces et accessibles, qui rêvaient il y a trente ans, d’une Golf GTI, ont aujourd’hui pour référence cette Megane R.S.

A l’intérieur, c’est comment ?

C’est un mélange d’ambiance : dans l’absolu, la planche de bord est celle d’une Megane. C’est efficace, donc, mais ça manque un peu de cachet. On se ressaisit avec les beaux sièges baquet Recaro en alcantara, dans lesquels on est parfaitement bien calé, ainsi que par quelques touches spécifiques, comme le volant avec ses surpiqures, où encore tous les paramètres spécifique à la conduite sportive, le R.S. Monitor, sur l’écran central d’info-divertissement. L’application Coyote peut faire partie de la dotation, ce qui n’est pas inutile au vu des performances de l’engin.

Et sous le capot ?

C’est le bloc 1.8 turbo, également sous le capot de l’Alpine, que l’on a déjà essayé. Mais comme la Megane est plus lourde, le moteur est plus puissant : comptez 300 chevaux et 400 Nm de couple, des valeurs impressionnantes même si la concurrence est globalement au même niveau. Par rapport à la Megane R.S. standard, qui fait 280 chevaux, cette version Trophy dispose d’un nouveau turbo, pour augmenter la puissance. La Trophy existe en boîte manuelle à 6 rapports, comme celle de notre version d’essai ; si l’on opte pour la transmission à double embrayage EDC6, le couple moteur est encore plus élevé : 420 Nm.

Et au volant, ça donne quoi ?

C’est un vrai plaisir à conduire : les commandes sont un peu fermes, la boîte verrouille franchement, le son du 4 cylindres crépite un peu à l’échappement, et la puissance est là, sans hésiter. Si elle se laisse mener sans aucun souci aux allures normales et légales, le confort reste un peu ferme avec le châssis Cup. On a donc envie de l’emmener sur circuit, ou sur un itinéraire désert et sinueux, pour profiter de la qualité majeure de cette auto : un train avant précis et imperturbable. La direction est un scalpel, la voiture vire comme si elle ne pesait rien, avec elle, on découvre des sensations que seuls les pilotes connaissent.

Son point fort ?

Elle a pourtant de sérieuses concurrentes, cette Megane R.S. : Golf GTI TCR, Honda Civic Type R, Hyundai i30 N, Ford Focus RS, ça se bouscule au portillon. Si certaines ont plus de chevaux ou une esthétique encore plus exubérante, aucune, pourtant, ne procure le même sourire dès qu’on la balance dans un virage. Le châssis Cup de la Trophy est un peu rude au quotidien. Si le confort est votre priorité, la version standard fera très bien l’affaire, à partir de 38300 €.

Le verdict de Stuff

Un indice qui ne trompe pas : sur le parking d’un circuit comme celui du Nürburgring (oui, celui des jeux vidéos comme Gran Turismo), on voit pléthore de Megane R.S. Hélas, ces autos sont vues comme l’Antéchrist par nos gouvernants, qui les plombent d’un malus. La Megane R.S. est une icône, malgré elle, avec un malus qui atteint quasiment 40 % de son prix de vente. Snif…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo

Puissance : 300 ch à 6000 tr/mn

Couple : 400 Nm à 3200 tr/mn

Boîte de vitesse : manuelle, 6 rapports

Poids : 1412 kilos

Vitesse maxi : 260 km/h

0 à 100 km/h : 5,7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 6,6 /100 / 11 l /100

Prix : à partir de 44.300 €