Essai – Honda Civic 1.0 CVT, originale et décalée

Honda fait partie des constructeurs qui ne font pas toujours tout comme tout le monde. Cette excellente Civic en est la preuve. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Depuis 1972, la Honda Civic est un phénomène puisque elle a été vendu tout autour du monde à pas loin de 20 millions d’exemplaires depuis ses débuts. C’est même un vrai succès aux USA et au Canada, où elle a régulièrement figuré parmi les meilleures ventes. C’est un peu moins le cas en Europe, où les autos Honda, malgré leurs grandes qualités, ont un peu de mal à se départir d’une image floue à cause d’un réseau un peu faible. Autre point d’importance : contrairement à d’autres légendes (la Golf, par exemple), les gens de chez Honda n’ont pas hésité à provoquer des ruptures stylistiques d’importance d’une génération à l’autre (elle a été tour à tour rondouillarde, anguleuse, sympa, mièvre, break de chasse à trois portes, grande berline), de quoi perdre les fans. Notre Civic en est aujourd’hui à sa dixième génération. Et elle continue à ne pas faire comme les autres…

Comment ça ?

Pour plein de raisons : déjà, le look est nettement plus tranché, que celui, un peu patatoïde, dans lequel se complait le gros du marché (Megane, Golf, 308…). Ici, on aime ou on n’aime pas, mais au moins c’est affirmé. Ensuite, la Civic mesure 4,53 m de long, ce qui est plus long que la concurrence (une Peugeot 308, c’est 4,25 m). Du coup, elle est un peu dure à garer en ville, mais on y gagne côté habitabilité avec un bel espace intérieur. Enfin, Honda s’est aussi mis au « downsizing » (réduction de la cylindrée des moteurs pour moins d’émissions, avec un brillant petit trois cylindres de 1.0 qui sort presque 130 chevaux, et qui peut être associé à une boite CVT.

Et à l’intérieur, c’est comment ?

Les intérieurs des Civic de 8 et 9ème générations étaient assez baroques avec des cadrans dans tous les sens et des affichages sur plusieurs niveaux. Ce n’est plus le cas dans cette dixième génération, avec des commandes désormais plus rationnelles et une lisibilité qui n’est pas à prendre en défaut, même si les graphismes de l’ordinateur de bord ne sont pas des plus modernes. Avec le toit ouvrant en verre et l’intérieur clair de ce modèle d’essai, en version haut de gamme, on est vraiment bien. Autre bon point : la bonne sono…

Et au volant, ça donne quoi ?

On a du mal à se rendre compte que l’on est au volant d’une « grosse auto avec un petit moteur » ! Parce qu’en réalité, un trois cylindres de 998 cm3, c’est plutôt pour des citadines. Or, en usage urbain et quotidien, tant les ressources à bas et mi-régime sont assez impressionnantes, que l’agrément de la boîte CVT est réel, avec un sentiment de patinage vraiment bien limité (sauf à avoir un gros besoin de puissance instantané, ce qui se produit rarement en usage quotidien). Le ronronnement du trois cylindres est discret, mais pas désagréable le cas échéant, tandis que le calibrage des commandes et l’excellent châssis lui confèrent de bonnes aptitudes routières. Bref, cette Civic étonne dans tous les compartiments du jeu.

Et à part ça ?

Honda continue d’étendre son offre. Bien entendu, la sulfureuse Civic Type R reste au catalogue pour les fans de voitures de sport très typées, mais à l’autre bout du spectre, le constructeur japonais est en train de préparer le lancement imminent de sa « e », la petite citadine tout électrique.

Le verdict de Stuff

Une grande voiture, un petit moteur, beaucoup d’agrément, un excellent châssis et, au volant, jamais l’impression d’être dans un engin sous-motorisé. Honda ne fait décidemment pas les choses comme tout le monde et c’est tant mieux !

Les chiffres clé

Moteur 3 cylindres en ligne, 998 cm3, + turbo

Puissance : 126 ch à 5500 tr/mn

Couple : 180 Nm à 1750 tr/mn

Boîte de vitesses : CVT, 7 rapports

Poids : 1289 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 10,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,7 l/100 /8,5 l/100

Prix : gamme à partir de 24.920 € (modèle d’essai à partir de 31.750 €)