Emily Ratajkowski devient l’égérie de Nasty Gal

Nasty Gal présente l’égérie de sa campagne Automne-Hiver 2020, la mannequin, actrice et femme d’affaires Emily Ratajkowski. Nasty Gal feat. EMRATA est la seconde collaboration avec Emily, une collection inspirée par sa ténacité et son courage à défendre ses convictions.

Top model au succès planétaire et girl boss par excellence, Emily Ratajkowski envoûte par sa beauté et impressionne par ses prises de paroles prônant l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. Féministe émérite, Emily utilise sa plateforme pour dénoncer les injustices, promouvoir le body positivisme et libérer la parole des femmes, s’imposant comme une évidence pour représenter Nasty Gal, marque célébrant les femmes audacieuses, qui s’assument pleinement et qui ont le goût du risque.

Fondée en 2006 à Los Angeles, Nasty Gal est une marque de prêt-à-porter pionnière en matière de commercialisation et de conception de vêtements, de chaussures et d’accessoires pour femmes. La collection Automne-Hiver 2020 propose un retour dans les années 90, mélangeant découpes sensuelles, jeux de transparence, fentes osées et décolletés plongeants.

Emily fait également un clin d’œil aux années 80 avec des looks d’exception : silhouettes structurées (on fête le retour des épaulettes), imprimé zèbre, tailles marquées et pièces ornementées aux finitions délicates. Sans parler du violet, couleur phare de la saison, des cuissardes strassées et des autres pièces iconiques qui font de cette collection la recette parfaite pour se démarquer et faire sensation, qu’il s’agisse d’une soirée cocktail entre amis (avec distanciation physique, bien sûr) ou d’un dîner dans votre restaurant préféré.

Les prix varient entre 30 € à 150 € et les tailles vont du 34 au 52. Nasty Gal feat. EMRATA est disponible à partir du 7 octobre, uniquement sur nastygal.com.