Ecovacs Robotics Deebot Ozmo T8 AIVI, le robot qui nettoie (vraiment) tout

Voici le le premier robot lancé en France par Ecovacs Robotics à être doté de l’intelligence artificielle. Son système AIVI (Artificial intelligence & Visual Interpretation) a été retravaillé pour reconnaître différentes catégories d’objets que l’on retrouve le plus souvent sur le sol : câbles, chaussettes etc… Il adapte ainsi son passage en fonction de ce qu’il a détecté. De plus, grâce à sa technologieTrueMapping, avec son tout nouveau capteur laser DTdV (Direct temps-de-vol), il garantit une précision quatre fois plus élevée et détecte les objets de deux fois plus loin et avec quatre fois plus d’exactitude par rapport au niveau déjà élevé du DEEBOT OZMO 950.

L’intense lumière, les sols foncés ou les tapis très fins ne sont désormais plus un problème. Il est doté d’un système de contrôle vidéo en direct à la demande qui vous permet de rester en contact avec vos animaux de compagnie ou de jeter un œil à votre maison pendant votre absence.

Il permet comme ses prédécesseurs l’aspiration et le lavage en un seul passage ; mais cette fois-ci avec un système amélioré appelé OZMO Pro qui allie réservoir électronique et plaque à vibrations hautes fréquences pour un sol encore plus propre. Au-delà de simplement passer une lingette humide (qui éliminait déjà plus de poussière qu’une aspiration simple), il simule désormais un vrai mouvement de frottement pour une meilleure gestion des saletés tenaces.

Ce robot qui sera disponible à la commande en France fin Mai scanne jusqu’à trois niveaux d’une maison et peut enregistrer jusqu’à deux plans. De plus, il est possible de déterminer individuellement les pièces spécifiques à nettoyer. Bien sûr, des limites virtuelles peuvent également être définies. Le T8 AIVI fait des recommandations de manière proactive pour protéger les zones où il pourrait facilement se coincer. Son autonomie entre chaque recharge va jusqu’à 3h et il peut nettoyer jusqu’à 300 m².

Avec sa nouvelle technologie de nettoyage OZMO Pro, le T8 AIVI ne passe plus seulement une lingette humide pour retirer les dernières saletés mais il s’attaque désormais aux tâches tenaces grâce à ses vibrations hautes-fréquences et à son réservoir de 240ml proposant 4 débits d’eau. Les systèmes OZMO™ et OZMO™ Pro sont tous les deux inclus dans le package.

DEEBOT OZMO T8 AIVI, disponible à la commande sur Amazon et Best of Robots, 799 €.