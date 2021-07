Dune, réalisé par Denis Villeneuve, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Récit épique et d’une rare puissance émotionnelle, DUNE raconte l’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Le film réunit au casting Timothée Chalamet (CALL ME BY YOUR NAME, LES FILLES DU DOCTEUR MARCH), cité à l’Oscar, Rebecca Ferguson (DOCTOR SLEEP, MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION), Oscar Isaac (la saga STAR WARS), Josh Brolin (HARVEY MILK, AVENGERS: INFINITY WAR), cité à l’Oscar, Stellan Skarsgård (CHERNOBYL, AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON) Dave Bautista (la saga LES GARDIENS DE LA GALAXIE, AVENGERS: ENDGAME), Stephen McKinley Henderson (FENCES, LADY BIRD), Zendaya (Spider-Man: Homecoming, EUPHORIA), Chang Chen (MR LONG, TIGRE ET DRAGON), David Dastmalchian (BLADE RUNNER 2049, THE DARK KNIGHT), Sharon Duncan-Brewster (ROGUE ONE : A STAR WARS STORY, SEX EDUCATION), Charlotte Rampling (45 ANS, ASSASSIN’S CREED), citée à l’Oscar, Jason Momoa (AQUAMAN, GAME OF THRONES) et Javier Bardem (NO COUNTRY FOR OLD MEN, SKYFALL), comédien oscarisé.

Denis Villeneuve a réalisé le film sur un scénario qu’il a coécrit avec Eric Roth et Jon Spaihts, d’après le roman de Frank Herbert. Le film sortira le 15 septembre 2021 en France et sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures et Legendary Entertainment.