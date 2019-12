Dragonfly Hyperscooter, le luxe urbain à 5000 $

La plupart des trottinettes électriques que vous croisez sur les trottoirs ne méritent guère plus qu’un regard… Mais soyez-en sûr, ce luxueux Hyperscooter signé Dragonfly (à partir de 5000 $) mérite un peu plus de soin et d’attention. Fabriqués à partir de fibre de carbone, d’aluminium de qualité aérospatiale et de bois de paulownia, avec des lumières LED et un écran 4K de 4,5 pouces, ses moteurs fournissent 1800 W à chaque roue, ce qui signifie une vitesse maximale de 60 km/h et une autonomie de 11 km. Cet engin existera en versions à trois et à quatre roues. Chacune est livrée avec un porte-clés RFID, une alarme pour casser les oreilles et un GPS afin que vous puissiez la suivre si quelqu’un l’embarque en douce à l’arrière d’un van. Cet Hyperscooter ne sera pas disponible avant l’été 2020. Miam…