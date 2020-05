Doom Eternal : une première mise à jour disponible

Bethesda Softworks annonce que la première mise à jour de Doom Eternal est désormais disponible. Cette mise à jour intègre des démons renforcés, le troisième événement Métaux précieux, des mises à jour pour la campagne solo, des modifications du Battlemode et bien plus encore. Développé par id Software et porté par le moteur graphique idTech 7, Doom Eternal est la suite directe du jeu Doom (2016), et est disponible sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Google Stadia depuis le vendredi 20 mars 2020.

Cette première mise à jour intègre notamment :

• Démons renforcés – Les joueurs peuvent venger les Slayers tombés au combat en tuant des variantes renforcées des démons qui les ont tués. Ces démons sont plus difficiles à vaincre et libèrent de grandes quantités de ressources et d’expérience bonus pour progresser dans les événements en jeu.

• Événement Série 3 – Intitulée Métaux précieux, la Série 3 des événements Doom Eternal a débuté le 14 mai. Ce nouvel événement en jeu permet aux joueurs d’obtenir de nouveaux objets cosmétiques rutilants, notamment la collection MC Doloris. Les joueurs peuvent se lancer dans le Battlemode, la campagne ou terminer des défis hebdomadaires pour progresser en vue de gagner de l’expérience bonus.

• Améliorations de qualité de vie de la campagne solo – La mise à jour 1 corrige plusieurs problèmes signalés grâce aux retours des joueurs depuis la sortie de Doom Eternal. Parmi ces modifications figurent notamment l’ajout d’un didacticiel pour les drones Maykr, l’introduction d’une ruée verticale dans l’eau et la réduction des dégâts subis lors de la nage dans des eaux toxiques.

• Modifications du Battlemode – La mise à jour 1 intègre un ensemble de fonctionnalités conçues pour améliorer l’expérience générale du Battlemode :

◦ Un rapport de mort apparaît à la mort des joueurs, indiquant ce qui a provoqué leur trépas.

◦ Des étoiles de prestige apparaissent sous la carte du joueur pour mettre en avant les joueurs les plus assidus.

◦ Résolution des problèmes de latence et de lag.

◦ Tous les joueurs jouant pour la première fois au Battlemode doivent terminer les didacticiels du Battlemode.

◦ Les joueurs ayant atteint le niveau maximum bénéficient d’un nivellement par classe.

Dans Doom Eternal, les joueurs incarnent le Doom Slayer, de retour sur Terre. La planète ayant été envahie par des puissances démoniaques, ils doivent déchaîner les enfers et découvrir les origines du Slayer et de sa mission… jusqu’à son aboutissement. Immergé dans la toute nouvelle bande-son frénétique du compositeur Mick Gordon, Doom Eternal propose aux joueurs de prendre les commandes d’un Doom Slayer impitoyable. Equipés d’un arsenal dévastateur pour venir à bout des démons, leur aventure les transporte jusqu’au cœur de mondes incroyables.

Doom Eternal est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Google Stadia. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.