Disneyland Paris rouvre ses portes à partir du 15 Juillet, réservez-en ligne !

Les Parcs à Thèmes ouvriront avec une capacité d’accueil limitée, des mesures d’hygiène et de sécurité renforcées, et une fréquentation régulée grâce à un nouveau système de réservation en ligne.

Disneyland Paris annonce la réouverture progressive de sa destination, incluant le Parc Disneyland, le Parc Walt Disney Studios, le Disney’s Newport Bay Club et Disney Village à partir du 15 juillet 2020.

De plus, Disneyland Paris a annoncé la réouverture progressive de plusieurs autres Hôtels et Resorts Disney incluant le Disney’s Hotel Cheyenne le 20 juillet, le Disney’s Hotel Santa Fe le 3 août et le Disneyland Hotel le 7 septembre. Le Disney’s Sequoia Lodge et le Disney’s Davy Crockett Ranch resteront fermés cet été et rouvriront à une date annoncée ultérieurement.

Mesures de sécurité et expérience visiteur

La réouverture progressive de la destination s’appuie sur des mesures d’hygiène et de sécurité renforcées pour les Cast Members et les visiteurs. Ces mesures comprennent une capacité d’accueil limitée et la nécessité de réserver son billet ou séjour à l’avance pour permettre le contrôle du nombre de visiteurs quotidien, répondant ainsi aux normes applicables en matière de distanciation physique. En conséquence, certaines expériences, spectacles ou événements ne seront pas disponibles ou pourront être modifiés lors de la réouverture en fonction de l’évolution des mesures de sécurité et sanitaires et des recommandations des pouvoirs publics. Cela inclut notamment des expériences comme la Disney Stars on Parade et le spectacle nocturne Disney Illuminations, qui seront de retour à une date ultérieure.



Le Roi Lion et Les Rythmes de la Terre et Le Rythme de la Jungle – deux spectacles plébiscités par nos visiteurs – reviendront plus tard cet été. Bien que les rencontres avec les Personnages Disney soient temporairement suspendues, les Personnages seront présents dans les parcs pour divertir et amuser les visiteurs de façon inédite. D’autres expériences comme les aires de jeu, ou les ateliers de maquillage et de relooking seront également momentanément indisponibles. De plus, les files Single Rider et le service FASTPASS seront temporairement suspendus pour permettre d’organiser au mieux les files d’attentes sur les attractions. Les Cast Members et les visiteurs de onze ans et plus devront aussi porter un masque sur l’ensemble de la destination.



Système de billetterie et de réservation

Disneyland Paris accueillant un nombre limité de visiteurs quotidiens lors de sa réouverture initiale, un nouveau système de réservation en ligne sera disponible début juillet. Pour garantir leur admission, les visiteurs ayant en possession ou ayant acheté des billets non datés, ainsi que les détenteurs d’un Pass Annuel, devront s’inscrire sur cette plate-forme de réservation avant leur arrivée sur site afin d’obtenir une réservation d’entrée aux parcs à thèmes. Les visiteurs qui ont déjà un billet daté n’auront pas besoin de s’inscrire pour réserver une date. De même, les visiteurs disposant d’un forfait séjour incluant l’entrée aux parcs, recevront un accès garanti pour la durée de leur séjour et n’ont pas besoin de recourir au nouveau système de réservation en ligne.

La vente de billets et de forfaits est actuellement disponible sur le site officiel de Disneyland Paris, la centrale de réservation et via les partenaires de voyage officiels, avec un nombre limité de billets par jour pendant la réouverture initiale. La vente de billets sur site ne sera pas disponible lors de la réouverture.

Pour offrir aux visiteurs une flexibilité maximale, de nouvelles conditions de réservation sont désormais disponibles incluant l’annulation et la modification sans frais, (excluant le transport), sur les séjours dans les Hôtels et Resort Disney à tout moment et ce, jusqu’à sept jours avant la date d’arrivée.

Détails spécifiques disponibles sur www.disneylandparis.com