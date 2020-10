Le Festival Halloween Disney est de retour le 26 septembre, et propose en plus des « Points Selfies ».

Durant toute la saison, le Parc Disneyland revêtira son plus beau costume d’Halloween pour immerger les visiteurs dans l’ambiance de la fête la plus drôlement effrayante. Dans le Parc Disneyland, prenez part au grand bal des fantômes en franchissant les portes, s’ils l’osent, de l’attraction Phantom Manor : la résidence à l’apparence délabrée, est dite hantée et propose aux visiteurs les plus curieux et les plus audacieux un parcours mystérieux et fascinant, où fantômes et esprits les attendent à chaque tournant.

De Main Street, U.S.A. jusqu’au Château de la Belle au Bois Dormant, d’adorables petits spectres et des citrouilles aux larges sourires plongent les visiteurs dans l’ambiance alors qu’au cœur de Frontierland, une grande fête colorée d’inspiration mexicaine mettra en scène des squelettes hauts en couleurs sur un fond de musique exaltante.

Les festivités se prolongent jusque dans l’assiette avec toute une variété de saveurs envoûtantes sucrées et salées – notamment à l’effigie des Méchants Disney. Les boutiques de l’ensemble du resort proposent également toute une gamme aux couleurs d’Halloween.

Halloween est aussi célébrée chaque jour dans les Parcs à thèmes avec des surprises inattendues et de nombreuses opportunités pour les visiteurs de vivre une expérience unique des plus mémorables. Citrouilles et fantômes sont également de la partie à Disney Village.

Vêtus de leurs plus belles tenues d’Halloween, les personnages Disney tels que Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Dingo et Pluto, attendront ainsi les visiteurs aux quatre coins des Parcs. Au cœur de Fantasyland, le théâtre Meet Mickey Mouse, redécoré aux couleurs d’Halloween, accueillera notamment les visiteurs pour un selfie en compagnie de Mickey et ses Amis. Les Méchants Disney seront bien entendu de la partie. Maléfique, Ursula ou encore le Capitaine Crochet feront des apparitions surprises dans le Parc Disneyland. Et, dès le 1er octobre, des Méchants Disney tels que Jafar ou Cruella interagiront et prendront la pose avec les visiteurs dans un décor halloweenesque au Studio Theater, dans le Parc Walt Disney Studios.

Les visiteurs les plus courageux pourront également profiter de cette atmosphère pour découvrir ou redécouvrir les attractions les plus effrayantes de Disneyland Paris. Ils seront invités à hurler de terreur dans The Twilight Zone Tower of Terror (Parc Walt Disney Studios) : confortablement installés dans l’ascenseur de service du tristement célèbre Hollywood Tower Hotel, ils devront notamment faire face à une chute infernale du haut de 13 étages.