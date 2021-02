Des switchs optiques analogiques pour le clavier Huntsman V2 Analog

Dernier-né de la famille Huntsman, le Razer Huntsman V2 Analog inclut des nouveautés inspirées des commentaires de la communauté sur le Huntsman Elite, tout en conservant son format apprécié des joueurs et ses touches multimédia. Ce clavier est doté de nombreuses fonctionnalités et équipé de switchs optiques analogiques, l’innovation de pointe de Razer en matière de switchs. Avec l’introduction de l’input analogique, le déplacement dans toutes les directions est désormais disponible sur PC sans manette. Les gamers peuvent accéder à une toute nouvelle dimension du gaming avec la possibilité de régler et de programmer chaque touche au millimètre près.

Les Switchs Razer Analog Optical sont non seulement une évolution révolutionnaire de la technologie des switchs de clavier, ce sont aussi la clé pour accéder à une expérience de jeu inégalée. Cette innovation unique combine 3 composants : l’input analogique, une actuation ajustable et 2 niveaux d’actuation.

• Input analogique : l’input analogique émule l’input d’un joystick analogique pour un contrôle et une maniabilité plus fluides et nuancés. Cette finesse supprime les limitations de 8 directions induites par les touches ZQSD et permet des mouvements à 360° pour les jeux optimisés pour supporter les manettes – comme les jeux à la troisième personne, les shooters multiplateformes, les jeux de courses, ou encore les simulations automobiles.

• Actuation ajustable : les joueurs peuvent également personnaliser et ajuster le point d’actuation de chaque touche pour s’adapter à tout style de jeu, allant d’une activation rapide de 1.5mm pour les jeux rapides, à une activation complète de 3.6mm pour des frappes profondes et délibérées.

• Actuation à 2 niveaux : avec les 2 niveaux d’actuation, une frappe peut activer 2 fonctions programmées réglées à 2 points d’actuations différents. Il offre essentiellement 2 fois plus de fonctionnalités par touche et permet d’activer des combinaisons avancées en jeu – comme par exemple sortir une grenade puis la lancer avec une seule frappe de touche.

Le Huntsman V2 Analog est parfait pour un poste de combat RGB Chroma ultime. Suivant les traces de son prédécesseur, le clavier brille de tous les côtés, y compris autour de son repose-poignets magnétique en similicuir désormais sans cadre.

Les gamers peuvent personnaliser une grande variété d’effets d’éclairage avec les 16.8 millions de couleurs disponibles via le logiciel Razer Synapse 3. Les effets lumineux Razer Chroma en jeux sont également intégrés dans des titres populaires et peuvent afficher des tutoriels, des effets dynamiques qui réagissent au jeu et plus encore.

L’expérience Razer Chroma peut s’étendre à d’autres appareils pour un retour visuel encore plus immersif. Les détenteurs du Razer Huntsman V2 Analog peuvent l’associer avec d’autres produits compatibles avec Razer Chroma et le synchroniser avec l’éclairage intelligent pour maison Philips Hue.

269,99 € sur Razer.com