Des NOVA H1 Audio Earrings plaqués argent ou or pour le réveillon

Un cadeau de réveillon de dernière minute ? NOVa propose la fusion de la technologie et de la bijouterie.

La start-up NOVA Products GmbH, établie à Munich, a lancé en septembre à Paris ses premiers et uniques Audio Earrings. Ces NOVA H1 Audio Earrings sont une paire d’écouteurs sans fil incrustés dans une perle, sur un clip plaqué argent ou or.

En plus de leur petite taille, ces boucles d’oreilles révolutionnaires ont toutes les capacités des écouteurs. Elles se placent sur le lobe de l’oreille, ont l’apparence de boucles d’oreilles, mais permettent d’écouter de la musique et de passer des appels téléphoniques.

La technologie brevetée pour cette innovation est le Directional Sound, qui permet d’envoyer n’importe quel son depuis le lobe de l’oreille directement dans le conduit auditif, empêchant tout son de se répandre et permettant à l’utilisateur de garder sa musique et ses appels privés !

NOVA H1 AUDIO EARRINGS GOLD : 695 €

NOVA H1 AUDIO EARRINGS SILVER : 595 €

www.nova-audio.com