Des kits de démarrage pour s’initier à l’éclairage intelligent

Le spécialiste de l’éclairage intelligent Innr présente trois kits de démarrage. Ils contiennent tous les trois deux ampoules ou spots intelligents qu’il suffit de visser ou d’insérer à la place de l’existant. Une fois connectés, ces éclairages se commandent très simplement par l’application Innr, à la voix ou par l’interrupteur intelligent fourni, le bouton ou la télécommande. Ce kit de démarrage sera très facile à étendre par d’autres éclairages car, avec le pont fourni, il est possible de connecter jusqu’à 30 lampes.

Dans le scénario « Bascule », la table qui sert au télétravail se transforme en salle à manger par l’appui sur un bouton qui va adapter la lumière émise par les deux luminaires au-dessus, plus froid pour travailler, plus chaud pour dîner.

Une fois le repas du soir achevé, on se love dans le canapé pour regarder une série et on déclenche le scénario « Cosy ». Le luminaire sur pied et la lampe d’appoint vont alors s’allumer mais de manière à créer une ambiance tamisée. Ce ne sont là que deux exemples pour créer des éclairages qui s’adaptent à vos besoins. Les kits de démarrage constituent la base idéale pour de telles solutions et peuvent être étendus par d’autres ampoules, spots, luminaires et interrupteurs.

Vous pouvez choisir parmi trois kits de démarrage différents. Le premier inclut deux ampoules connectées LED blanches en E27, le pont de connexion et le bouton intelligent. Ce kit sera parfaitement adapté au scénario « Bascule ». Ainsi, vous pouvez facilement remplacer deux lampes E27 par les ampoules intelligentes d’Innr. Ces ampoules délivrent une lumière blanche plus froide pour un travail concentré et plus chaude pour un moment de convivialité.

Avec le bouton intelligent fourni, vous pouvez choisir les lampes que vous souhaitez contrôler : tout l’éclairage intelligent dans la pièce ou un groupe spécifique. Avec un seul bouton, les lampes s’allument, s’éteignent et varient leur intensité. En combinaison avec le pont et l’application Innr, vous pouvez prérégler vos ambiances préférées et les sélectionner par le bouton intelligent.

Le deuxième kit associe deux ampoules connectées LED couleur E27 à un pont de connexion et à la télécommande intelligente pour démarrer l’ambiance « Cosy ». La télécommande permet d’allumer ou d’éteindre, mais aussi de régler l’intensité ou les couleurs selon ses envies du bout du doigt. Et si d’aventure votre salon est équipé de spots GU10 à la place des luminaires classiques, il suffit de choisir le troisième kit qui comprend deux spots intelligents couleur, le pont de connexion et la télécommande intelligente. Ces ampoules connectées fournissent à la fois une lumière blanche et colorée, avec un choix de 16 millions de nuances… Avec la télécommande incluse, vous pouvez choisir les lampes que vous souhaitez contrôler, modifier leur intensité ou changer les couleurs, le tout par une simple pression du doigt.

Le kit de démarrage avec le pont, le bouton intelligent et le pack de deux ampoules blanches est vendu à 74,99 €. Le kit de démarrage avec pont, télécommande et pack de deux ampoules couleur est vendu à 99,99 €, tout comme le kit de démarrage avec le pont, la télécommande et le pack de deux spots couleurs. Les kits de démarrage sont disponibles à l’achat dès à présent. Tous les produits des kits de démarrage sont également disponibles séparément.