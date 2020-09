De nouvelles coques Catalyst pour les Apple Watches et les iPads

Apple a annoncé deux nouvelles versions de l’Apple Watch; la Série 6 et l’Apple Watch SE. Catalyst, le fabricant primé des étuis les plus protecteurs et les plus élégants au monde pour les smartphones et les appareils électroniques, propose des protections pour ces deux nouveaux modèles.

La conception et les spécifications de l’Apple Watch Series 6 et de la SE (40 mm et 44 mm) rendent la montre parfaitement compatible avec les boîtiers Catalyst étanches et Impact Protection pour la série 4/5. De plus, le nouvel iPad 10.2 de 8e génération est 100% compatible avec le boîtier étanche Catalyst pour la 7e génération.



«Notre gamme continue de s’élargir pour les consommateurs. Il y a tellement de choix avec telle une variété de fonctionnalités, de style et de prix que chacun peut personnaliser son expérience », a déclaré June Lai, PDG de Catalyst. «Nous nous assurons qu’ils peuvent également personnaliser leur protection. C’est en cela que Catalyst excelle. » Nous fournissons non seulement la protection 360° la plus solide qui soit pour ces appareils, mais nos étuis étanches pour les Apple Watches et les iPad sont entièrement lavables à l’eau et au savon, les gardant propres et à l’abri des germes et des bactéries. Ces nouveaux boîtiers sont disponibles immédiatement sur Catalystcase.com